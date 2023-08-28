Трудно масштабировать: какие проблемы имеют украинские производители дронов, — Economist

РФ смогла развернуть серийное производство дронов, но Украине сложнее это делать: надо искать много дешевых деталей. Конкуренция в этом случае помогает развиваться, но мешает при серийном производстве.

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Украинские дроны все чаще атакуют российскую территорию или временно оккупированные районы Украины. Для этого производится сразу несколько моделей БПЛА, среди которых особенно перспективным называют "Морок". Об этом сообщает The Economist.

Прошлая неделя была ужасной для Кремля, потому что кроме ударов по Москве, завершалась она "прилетами" во временно оккупированном Крыму. Им надо было объяснять, почему так происходит, и откуда берутся взрывы в разных местах.

Источники, которые близки к разработке "Морока" говорят, что их использовали во время ударов по Крыму. После ряда испытаний разработчики планируют активизировать серийное производство. Но в Украине есть несколько проблем: ресурсы для расширения производства, отсутствие единой закупочной структуры, бюрократия и приобретение деталей.

РФ уже смогла развернуть серийное производство некоторых БПЛА. Однако Украине сложно найти дешевые детали и электронику. Так же как и специалистов.

Атаки БПЛА заполняют нишу в Украине для ударов по оккупантам там, куда нельзя ударить обычными средствами. Россия имеет огромный потенциал в ПВО и радиоэлектронной борьбе, но и Украина создала алгоритмы, позволяющие их обходить.

В частности, в издании пишут, что Запад помогает Украине с тем, чтобы обходить российские радары, РЭБ и ПВО. Около 35-40% украинских БПЛА успешно преодолевают границу и заходят на российскую территорию. Данные о результатах собираются с помощью спутников, сообщениям в соцсетях и местных агентов.

Напомним, 28 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "перехвате" БПЛА.

Также 28 августа в Минобороны РФ заявили об атаке дронами-камикадзе военного аэродрома в Брянской области.