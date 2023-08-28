Важко масштабувати: які проблеми мають українськи виробникі дронів, – Economist

РФ змогла розгорнути серійне виробництво дронів, але Україні складніше це робити: треба шукати багато дешевих деталей. Конкуренція в цьому випадку допомагає розвиватись, але заважає при серійному виробництві.

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Українські дрони все частіше атакують російську територію чи тимчасово окуповані райони України. Для цього виробляється одразу декілька моделей БПЛА, серед яких особливо перспективним називають "Морок". Про це повідомляє The Economist.

Минулий тиждень був жахливим для Кремля, бо окрім ударів по Москві, завершувався він "прильотами" в тимчасово окупованому Криму. Їм треба було пояснювати, чому так відбувається, і звідки беруться вибухи в різних місцях.

Джерела, які близькі до розробки "Морока" кажуть, що їх використовували під час ударів по Криму. Після низки випробувань розробники планують активізувати серійне виробництво. Але в Україні є декілька проблем: ресурси для розширення виробництва, відсутність єдиної закупівельної структури, бюрократія та придбання деталей.

РФ вже змогла розгорнути серійне виробництво деяких БПЛА. Проте Україні складно знайти дешеві деталі та електроніку. Так само як і спеціалістів.

Атаки БПЛА заповнюють нішу в Україні для ударів по окупантах там, куди не можна вдарити звичайними засобами. Росія має величезний потенціал у ППО та радіоелектронній боротьбі, але й Україна створила алгоритми, що дозволяють їх обходити.

Зокрема у виданні пишуть, що Захід допомагає Україні з тим, щоб обходити російські радари, РЕБ та ППО. Близько 35-40% українських БПЛА успішно долають кордон й заходять на російську територію. Дані про результати збираються за допомогою супутників, повідомленням в соцмережах та місцевих агентів.

Нагадаємо, 28 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупанти заявили про "перехоплення" БПЛА.

Також 28 серпня у Міноборони РФ заявили про атаку дронами-камікадзе військового аеродрому у Брянській області.