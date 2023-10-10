Представлен дрон-камикадзе Hero-90: уничтожет пехоту, бронетехнику и даже танки

Дрон оснащен боезапасом на 1,5 килограмма и летит на расстояние до 40 километров.

Израильская компания UVision, которая известна в Украине своими барражирующими боеприпасами семейства Hero, объявила о запуске в производство дронов-камикадзе Hero-90 – модели среднего класса. Об этом сообщает Militaryleak.

Как сообщают разработчики, Hero-90 можно запускать практически с любых наземных и морских платформ всего за пару минут подготовки оператором. Такая быстрота и универсальность запуска расширяет возможности небольших тактических подразделений, действующих в сложных условиях, давая им беспрецедентную автономию на полях сражений будущего. Кстати, компания уже развернула производственную линию для сборки более мощного дрона-камикадзе Hero-120 в США.

Дрон-камикадзе Hero-90 можно запустить даже с корабля Фото: UVision

Hero-90 оснащен боеголовкой в 1,5 кг, обеспечивающей значительную и точную мощность для эффективной нейтрализации широкого спектра угроз – от легких целей и легких транспортных средств до бронетехники и боевых танков – на дальности, превышающей 40 км. Этот широкий рабочий диапазон дрона дает операторам время, необходимое для идентификации цели и оптимального планирования атаки, а также позволяет выбирать схемы атаки и режимы детонации в режиме реального времени.

Новый дрон-камикадзе так же поддерживает корректировку в середине миссии, включая прекращение атаки и повторное вступление в бой. Все это стало возможным благодаря современному защищенному блоку управления огнем (FCU) UVision, общему для всех активов семейства дронов Hero.

Hero-120 может подняться на высоту в 5,5 километров Фото: Facebook

Что касается более крупного Hero-120, то этот полностью разработанный и находящийся в эксплуатации боеприпас недавно был испытан в новых сложных условиях; испытания проводились в Финляндии при арктических температурах, а другие испытания проходили в Индии, где дрон-камикадзе использовался на высоте до 5500 м. Как отмечает производитель, серия барражирующих боеприпасов Hero подходит для поражения тактических и стратегических целей — на малой, средней или большой дистанции — с использованием различных боеголовок для обеспечения максимальной эффективности миссии.

Ранее Фокус сообщал, что РФ накапливает ракеты и дроны-камикадзе для уничтожения приоритетных целей в Украине. Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат отметил, что активные обстрелы могут начаться зимой.