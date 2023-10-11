Ученые превратят ИИ в гурмана и сомелье: разрабатывают для него "электронный язык"

Без чувства вкуса ИИ не может понять людей, утверждают специалисты, а значит нужно научить искусственный интеллект ощущать все эмоции человека от еды.

Команда исследователей Университета Пенсильвании разрабатывает новый электронный язык, который имитирует вкусовые ощущения, как у людей, чтобы сделать искусственный интеллект более эмоциональным. Об этом пишет TechExplore. Ученые считают, что ИИ не учитывает психологическую сторону людей, а без психологии и эмоций он не сможет показывать результаты человеческого уровня.

"Эмоции — это обширная область, и многие исследователи изучают психологию; однако для компьютерных инженеров математические модели и разнообразные наборы данных необходимы для целей проектирования. Поведение человека легко наблюдать, но трудно измерить, и это затрудняет его воспроизведение в роботе", — отмечают исследователи.

Прототип электронного языка для искусственного интеллекта Фото: Tech Explore

В своей опубликованной работе они отмечают, что наши вкусовые привычки являются хорошим примером эмоционального интеллекта и взаимодействия физиологического и психологического состояния организма. То, что мы едим, во многом зависит от процесса дегустации, который показывает, как наше чувство вкуса помогает нам решить, что потреблять, исходя из вкусовых предпочтений. Это отличается от голода, физиологической причины приема пищи.

В данный момент команда исследователей трудится над искусственными вкусовыми рецепторами, которые состоят из крошечных электронных датчиков на основе графена, называемых хемитранзисторами. Они могут обнаруживать газы или химические молекулы. Так же в прототипе прибора используются мемтранзисторы — транзисторы, запоминающие прошлые сигналы, что позволило исследователям создать "электронную вкусовую кору", которая соединяет физиологический "нейрон голода", психологический "нейрон аппетита" и "цепь питания". Например, при обнаружении соли или хлорида натрия устройство обнаруживает ионы натрия. Это означает, что устройство может почувствовать соленый вкус.

Ученые хотят наделить ИИ 10 000 вкусовых рецепторов Фото: Tech Explore

Предстоящая цель исследовательской группы — расширить вкусовой диапазон электронного языка. Ученые попытаются создать целый массивы графеновых устройств, чтобы имитировать около 10 000 вкусовых рецепторов, каждый из которых немного отличается от других, что позволяет нам различать тонкие различия во вкусах.

Ученые предполагают, что их концепция вкусового эмоционального интеллекта в системе искусственного интеллекта будет транслироваться на другие чувства, такие как визуальный, звуковой, тактильный и обонятельный эмоциональный интеллект, чтобы помочь в разработке будущего продвинутого искусственного интеллекта.

Ранее Фокус сообщал, что ИИ сможет заменить пилотов гражданских самолетов. По мнению президента авиакомпании Emirates, искусственный интеллект вполне готов к этой роли, но еще есть множество препятствий для этого.