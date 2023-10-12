Будут убивать людей: исследователи рассказали, чем опасны спутники Starlink

Компания SpaceX в свою очередь не согласна с выводами исследователей и уже заявила о том, что сошедший с орбиты спутник самоуничтожается в 99% случаев и ничем не угрожает человечеству.

Спутники Starlink в будущем будут убивать одного человека раз в два года. Такой прогноз сделало Федеральное агентство гражданской авиации (FAA), представив свой доклад членам Конгресса США.

В 35-страничном тексте анализа, подготовленном некоммерческой исследовательской группой The Aerospace Corporation, была дана мрачная картина потенциальных опасностей, связанных с крупными сетями спутников типа Starlink.

"К 2035 году, если ожидаемый рост групп спутников будет реализован и обломки спутников Starlink не разрушатся при входе в атмосферу, то каждые два года один человек на планете будет ранен или убит", — говорилось в докладе.

"Спутники-убийцы" от Starlink: как отреагировали в SpaceX

Компания SpaceX в официальном письме осудила выводы доклада, назвав утверждения о риске травм и гибели людей в связи с запуском Starlink "абсурдными, необоснованными и неточными". Там считают, что отчет опирается на глубоко ошибочный анализ, который ложно характеризует риски, связанные с выходом Starlink на орбиту. Компания также обвинила The Aerospace Corporation в том, что она не обратилась к ним за информацией и не включила в отчет аналитические материалы, касающиеся утилизации спутника Starlink.

"Для ясности, спутники SpaceX спроектированы и созданы таким образом, чтобы полностью разрушаться при входе в атмосферу во время утилизации по окончании срока службы, и они это делают", — было уточнено в официальном письме.

В свою очередь исследователи The Aerospace Corporation заявили, что более двух лет назад FAA обратилось к ним с просьбой провести независимую оценку коллективных рисков, связанных с входом спутников в атмосферу, на основе прогноза всех планируемых операторов, подпадающих под американское регулирование в 2021 году. Данные включали существующие и планируемые группировки до 2035 года.

Именно на основе этих данных группа исследователей и аналитиков сделала вывод о том, что космические аппараты SpaceX могут создать три обломка весом по 300 граммов каждый. С учетом того, что в будущем ожидается возвращение тысяч спутников, даже небольшое количество такого "космического мусора" может представлять значительный риск для населения планеты с течением времени.

Напомним, в конце сентября стало известно о том, что спутники Starlink оказались под угрозой солнечных бурь и космического мусора. За последние два месяца SpaceX потеряла 200 спутников Starlink на низкой околоземной орбите (LEO), утверждают наблюдатели.

А в июле 2023 года ученые заметили "вредное" излучение от спутников Starlink. По мнению исследователей, спутники Starlink могут помешать исследовать космос. Пока эффект не значительный, но он усугубляется с каждым новым аппаратом.