Зарядит дроны прямо в бою: представлена беспроводная платформа Quaze DSTOW (видео)

Quaze DSTOW устанавливается в любое удобное место, даже на броневик, и позволяет подпитать аккумуляторы сразу нескольких беспилотников.

Канадская компания Quaze Technologies, занимающаяся разработкой беспроводных зарядных устройств, представила на военной конференции AUSA в США специальную площадку Quaze DSTOW для беспроводной зарядки небольших дронов прямо на поле боя. Об этом сообщает портал UST.

Специальная площадка DSTOW расшифровывается как Drone Swarm Tactical OverWatch (Тактическое наблюдение за роем дронов) и была представлена в составе инновационного портфолио военного производителя Rheinmentall, который установил ее в качестве примера на свой беспилотный транспорт Mission Master SP. Площадка позволяет не только заряжать беспилотники, но и координировать их действия.

Беспроводную зарядную платформу установили на Mission Master SP Фото: Скриншот

Причем, как утверждают в компании, Quaze DSTOW абсолютно универсальная и может подзарядить аккумуляторы любых моделей, которые оснащены беспроводной зарядкой. Это очень важно на фронте, ведь большое количество проводов очень мешает бойцам.

Универсальность Quaze DSTOW состоит так же в способе использования. Платформу можно положить просто на землю и использовать как маленький аэродром для дронов, а можно установить на любую транспортную платформу и запускать беспилотники прямо в движении.

Платформу можно установить на транспорт или просто расположить на земле Фото: Скриншот

Беспроводная технология зарядки Quaze DSTOW, основанная на магнитном резонансе, предлагает безопасное, надежное и бесшовное решение для эффективной зарядки нескольких БПЛА, а потенциальные способы ее применения в армии огромны. Компания Quaze спроектировала и разработала свою полупроводниковую объемную платформу в соответствии с соответствующим стандартам электромагнитных помех (EMI) и электромагнитной совместимости (EMC).

Ксавье Бидо, генеральный директор Quaze Technologies, сказал: "Мы были ошеломлены количеством военных экспертов, которым понравилась наша беспроводная платформа. Вместе с Rheinmetall мы уже продемонстрировали одно конкретное применение для зарядки установив ее на роботизированный транспорт Mission Master SP. Однако мы уже работаем и над другими концепциями нашего устройства и скоро их представим для оценки военными".

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