В будущем все будут играть через мозговые имплантаты Илона Маска, — глава Activision

По мнению Бобби Котика, геймерам не будут нужны джойстики, мышки или клавиатура.

Глава игрового гиганта Activision Бобби Котик заявил, что любители компьютерных игр в будущем будут использовать мозговые имплантаты Neuralink от Илона Маска. Об этом пишет Forbes.

"Я думаю, вы увидите такие вещи, как Neuralink, вы действительно сможете взаимодействовать с вещами на экране там, где нет контроллера", — сказал Бобби Котик, уточнив, что имплантат может заменить гарнитуру, наушник или любой другой тип управления игровыми устройствами.

Обычно, отмечает автор статьи в Forbes, Бобби Котик действительно часто обсуждает будущее игр, особенно в сегмента VR (шлемов виртуальной реальности) или метавселенной. Однако в этот раз глава Activision зашел гораздо дальше и предрек практически будущее в стиле киберпанк.

Тот самый мозговой имплантат Neuralink Фото: Neuralink

Автор статьи напоминает, что Neuralink уже активно готовится к испытаниям своего мозгового имплантата на людях. Компания Маска открыла страницу набора персонала, и все желающие могут подать заявку на получение мозгового процессора. Forbes цитирует выдержку из описания технологии внедрения имплантата:

"Во время исследования робот R1 будет использоваться для хирургического размещения сверхтонких и гибких нитей имплантата N1 в области мозга, которая контролирует намерение движения. После установки имплантат N1 становится косметически невидимым и предназначен для записи и беспроводной передачи сигналов мозга в приложение, которое расшифровывает намерение движения. Первоначальная цель нашего имплантата — предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только силу мысли".

Тот самый робот R1 для вживления имплантата Илона Маска Фото: Neuralink

Конечно, Neuralink ведет свои разработки совсем не для компьютерных игр. У компании более благородная цель — попытаться помочь парализованным людям. Но, как обычно, подобные технологии потом используются совсем для других целей, в том числе применяются военными или в индустрии развлечений, отмечает Forbes.

Ранее Фокус сообщал, что создан первый в мире мозговой имплант для лечения депрессии. Нейротехнологическая компания представила устройство Inner Cosmos, которое лечит депрессию, и оно уже находится в черепе первого пациента.