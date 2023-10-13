Месть за поддержку Украины: хакеры РФ атаковали государственные сайты Бельгии

Центр кибербезопасности Бельгии утверждает, что кибератака на бельгийские сайты вписывается в ставшую привычной стратегию российских хакеров. Страны, объявившие о поддержке Украины часто становятся жертвами хакерских нападений.

Интернет-ресурсы нескольких государственных учреждений Бельгии стали жертвами массированной кибератаки, которая парализовала работу сайтов. Мигель Де Брюйкер из Центра кибербезопасности Бельгии (CCB) заявил, что нападение может быть реакцией российских хакеров на поддержку Украины бельгийским правительством. Об этом сообщает издание VRT.

В четверг днем ​​веб-сайты Королевского дворца Бельгии, федерального премьер-министра, Палаты представителей и Сената отключились. Де Брюйкер сообщил, что по состоянию на утро пятницы нападение все еще продолжалась. CCB удалось восстановить работу некоторых ресурсов, но хакеры все время меняют направление атаки и используют другую технику взлома.

Предположительно, это DDoS-атаки, которые не имеют цели похитить информацию. Во время таких хакерских нападений на сервера сайтов отправляются большие объемы данных, что вызывает перегрузку системы и замедление работы или полное отключение сервера. В CCB отметили, что отследили причастных хакеров, но от атак такого типа трудно защититься.

"Это похоже на то, как если бы все машины в городе решили одновременно выехать на один перекресток. В результате возник бы затор и движение было бы парализовано. Существуют методы предотвращения атаки. Но как только вы справляетесь с атакой, хакеры внезапно атакуют другую часть системы, используя другую технику атаки. Это игра в кошки-мышки", – пояснили в CCB.

Де Брюйкер заявил, что взлом был "лишь небольшим издевательством", и гораздо важнее, что никакая конфиденциальная информация не была украдена.

По мнению CCB, все указывает на российских хакеров. В четверг, на взломанном сайте премьер-министра Бельгии появилось сообщение: "Мы идем в Бельгию, чтобы уничтожить сайты, ненавидящие Россию".

Де Брюйкер добавил, что служба кибербезопасности обнаружила насколько сообщений в даркнете, которые призывали к атакам на бельгийские сайты после визита президента Украины Владимира Зеленского и объявления о военной поддержке со стороны Бельгии.

Представитель CCB также отметил, что атака не стала неожиданностью.

"Это хорошо известное явление. В тот момент, когда какая-либо страна решает поддержать Украину, она становится жертвой подобных кибератак на один или несколько дней", – сказал Де Брюйкер.

Напомним, Google отразил самую мощную DDoS-атаку. По словам представителей компании, их продукту удалось предотвратить атаку мощностью более 46 миллионов запросов в секунду, причем сама атака продлилась около часа.

Ранее СМИ сообщили, что российские хакеры объединились с террористами ХАМАСа для кибератак на Израиль. По словам журналистов, группа Killnet объявила, что будет атаковать сайты израильских государственных органов. Также об этом заявила группа Anonymous Sudan, которую также связывают с РФ.