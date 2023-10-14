Впервые в мире: Израиль готов применить лазерное оружие против ракет, — военный обозреватель

Речь может идти о боевом лазере "Световой щит", который предназначен для перехвата ракет, мини-дронов, мультикоптеров и мин, запускаемых с дистанций менее 4,5 км.

Израиль готовится впервые в мире применить лазерные системы против ракет, запускаемых боевикам ХАМАС. Об этом написал израильский военный обозреватель Гилель Битон Розен в соцсети Х (ранее — Twitter) в субботу, 14 октября.

"Израиль готовится впервые в мире развернуть для оперативного испытания лазерную систему, которая сможет помочь перехватить ракеты, запускаемые в сторону нашей страны, значительно раньше первоначального срока", — написал обозреватель.

Лазерное оружие Израиля: что о нем известно

Во второй половине апреля 2022 года израильская компания Rafael — разработчик знаменитой системы ПРО "Железный купол" — провела успешные испытания нового лазерного оружия под названием "Световой щит"

Прототип боевого лазера был произведен благодаря поддержке Управления по исследованиям и технологическим инфраструктурам – объединенного органа Министерства обороны Израиля и ЦАХАЛ. Новое оружие должно было дополнить систему защиты Израиля от ракетных угроз. По словам разработчиков, эта система ПРО способна сбивать летящие ракеты, используя сложную систему радиолокационного слежения. Это оружие уже хорошо себя зарекомендовало во время недавних конфликтов на Ближнем Востоке.

"Световой щит" – это лазер, который может захватывать цель со скоростью света и уничтожить ее в течение 5 секунд на расстоянии до 7 км. Одним из главных преимуществ нового оружия является стоимость одно выстрела – всего 1 доллар, если не считать затрат на оборудование. В то же время количество боезапаса не ограничено, пока есть электричество. Эти лазеры смогут быть размещены как на наземных установках, так и на летательных аппаратах. Также они смогут поражать одновременно несколько целей и будут работать совместно с системой ПРО "Железный купол".

Боевой лазер предназначен для перехвата ракет (в том числе и управляемых противотанковых), мини-дронов, мультикоптеров, мин, запускаемых с дистанций менее 4,5 км. Таким образом, это лазерное оружие обеспечивает защиту условного нулевого уровня, в который входят все населенные пункты, окружающие Сектор Газа.

Серьезным недостатком лазерного оружия при воздушном базировании пока остаются сложности его использования при сильной облачности и запыленности.

Напомним, 14 октября ЦАХАЛ собрал ударную колонну военной техники возле сектора Газа. Израильская бронетехника готовится принять участие в антитеррористической операции ЦАХАЛ, свидетельствует видео. Часть машин стоит на открытой местности, часть — движется в неизвестном направлении.

В конце июня мы писали о том, что в Израиле инженеры "скрестили" боевого робота с радаром. Радар обнаруживает беспилотники на расстоянии около 25 км и дает турели время прицелиться, чтобы быстро открыть огонь о команде оператора.