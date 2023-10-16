GPS будет не нужен: ученые работают над фотонными чипами для дронов будущего (фото)

Новая технология должна усилить сигнал небольших беспилотников и облегчить полеты в зонах без спутниковой навигации.

Исследователи из Рочестерского университета разрабатывают фотонные чипы, способные заменить гироскопы, которые используются для нормальной работы дронов там, где сигналы GPS заблокированы или недоступны. Об этом пишет Sci Tech Daily.

Используя квантовую технику, называемую усилением слабых значений, ученые стремятся обеспечить тот же уровень чувствительности, что и объемные оптические гироскопы, на небольших портативных фотонных чипах, что потенциально изменит навигацию для дронов.

"Чувствительность и стабильность гироскопа должны быть принципиально сбалансированы между его размером и весом, — говорит доцент Института оптики Хайме Карденас. — Поскольку дроны и спутники становятся меньше, потребность в сверхкомпактных гироскопах навигационного уровня становится критической. Современные миниатюрные гироскопы компактны и надежны, но имеют недостатки в производительности, что затрудняет их использование в навигации".

Этот фотонный чипы использует квантовую технику усилением слабых значений Фото: Sci Tech Daily

По словам Карденаса, усиление слабых значений дает преимущества перед традиционными методами, поскольку оно усиливает сигнал интерферометрического измерения без затрат на усиление нескольких форм технического шума. Однако предыдущие демонстрации слабого усиления значений требовали сложных лабораторных установок с точной регулировкой. Ученый и его команда, которые уже получили финансирование до 2026 года, стремятся реализовать слабое усиление на крошечном фотонном чипе с высококачественным кольцевым резонатором.

Карденас говорит, что оптоволоконные гироскопы, используемые сегодня в самых современных дронах, содержат катушки волокна длиной в несколько километров или имеют ограниченную динамику и диапазон. Чем больше диапазон — тем больше по размеру должен быть гироскоп, что вступает в прямое противоречие делать дроны компактнее по своим размерам.

Ранее Фокус рассказывал, что Китай придумал, как нацеливать боевые беспилотники без GPS. Китайские инженеры предлагают использовать данные с камер дрона для оценки скорость движения цели и ее положения.