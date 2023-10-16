Абсолютный рекорд. "Армия дронов" подорвала более 400 единиц техники РФ: каких именно
С помощью беспилотников "Армии дронов" в районе Авдеевки ВС РФ потеряли системы РЭБ и ПВО, артиллерию и реактивную систему залпового огня.
Украинские военные установили рекорд: с помощью беспилотных летательных аппаратов только за одну неделю уничтожили 428 единиц российской техники. Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в понедельник, 16 октября.
Он уточнил, что украинские воины особенно эффективно применили беспилотники, отбивая масштабное наступление российских оккупантов на Авдеевку (Донецкая область). В результате ВС РФ потеряли 101 пушку, 88 бронированных машин, 75 танков и много другого оборудования.
"Абсолютный рекорд от "Армии дронов". Спасибо нашим героям, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов", — написал Михаил Федоров.
Какие цели поразили БПЛА с 9 по 16 октября
- 75 танков;
- 88 боевых бронированных машин;
- 52 самоходные артиллерийские установки;
- 101 пушку;
- 2 системы противовоздушной обороны;
- 77 грузовиков;
- 30 единиц радиотехнического оборудования;
- 178 опорных пунктов;
- 13 складов БК;
- 206 бойцов ВС РФ;
- 2 миномета;
- 1 реактивную систему залпового огня.
Напомним, 10 октября мы писали о том, что дроны ВСУ удачно поохотились на технику оккупантов. Беспилотники "Армии дронов" лишили оккупантов САУ, пушек, систем противовоздушной обороны и радиотехнического оборудования.
А во второй половине сентября стало известно о том, что дроны установили новый рекорд по уничтожению техники ВС РФ. Кроме пушек, в результате атаки украинских дронов российские военные не досчитались 41 танка, двух РСЗВ и 159 человек личного состава.