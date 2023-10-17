В России модифицировали военный беспилотник "Элерон-7": стал ли он опаснее для ВСУ

Российский беспилотник получил новое оборудование, которое позволит лучше "видеть" и дольше находиться в воздухе во время военных операций.

Россияне улучшили свой дрон-разведчик "Элерон-7", который применяют на фронте в Украине: беспилотник оснастили тепловизионной камерой и новым электродвигателем. Об этом сообщил представитель предприятия-разработчика АО "Эникс" (Казань) Сергей Васьков в комментарии РИА "Новости" во вторник, 17 октября.

По его словам, компания решила модифицировать беспилотник по просьбам российских военных, которые сейчас воюют на территории Украины. Во время работы инженеры учли опыт оккупационных войск, полученный во время боев.

"Мы модернизируем наш самый востребованный разведывательный беспилотник "Элерон-7". В данный момент перерабатывается навигационная аппаратура "Элерона", а также полезная нагрузка, в частности, тепловизионная камера", — рассказал Сергей Васьков.

Разработчик также добавил, что российские инженеры увеличили продолжительность полета дрона с трех до четырех часов, установив более совершенные электрические двигатели. Кроме того, переработаны каналы управления и передачи видеоизображения "Элерона-7" – теперь они якобы лучше защищены от радиоэлектронных помех.

Как пишет "Эникс" на официальном сайте, комплекс "Элерон-7" предназначен для разведки и поиска вражеской техники на значительном расстоянии, используя гиростабилизированное и негиростабилизированное оборудование. Для этого беспилотник оснащен фотокамерой, видеокамерой с 30-ти кратным увеличением в гиростабилизированном механизме (телевизионный модуль) с непрерывным вращением по азимуту и тепловизором, совмещенным с низкоуровневой цветной и черно-белой видеокамерой. Новая версия получит тепловизионную камеру с более высоким разрешением, что, в теории, поможет российским операторам лучше замечать украинские объекты на земле.

Беспилотный комплекс способен работать в автономном режиме по заранее заложенному маршруту. Он запускается с катапульты, приземляется на парашюте.

Технические характеристики "Элерон-7"

тип — комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия;

функции — ведения контроля и наблюдения с воздуха объектов, и техники на удаленных участках местности;

радиус действия — до 25 км;

время нахождения в воздухе — до 4-х часов;

тип двигателя — электрический;

взлетный вес — 7кг;

полезная нагрузка — 1 кг;

максимальная высота полета — 5 км;

скорость — от 70 до 130 км/ч;

навигация — GPS, Глонасс, курсовоздушная;

рабочая температура — от -30°С до +40°С.

Так выглядит российсмкий беспилотный летательный аппарат Элерон-7

Напомним, в середине августа мы писали о том, что российский дрон "Сириус" впервые поднялся в небо. Ударный дрон может поднимать на высоту в 7 километров и нести корректируемые и фугасные авиабомбы, весом до 450 килограмм.

А в начале августа стало известно, что инженеры российского производителя беспилотников "Эникс" разработали для ВС РФ десятки дронов. В частности они презентовали воздушную цель Е95М, которая имитирует малоразмерный аэродинамический БПЛА типа барражирующий боеприпас.