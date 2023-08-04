Имитируют вертолеты и крылатые ракеты: российский ВПК разработал десятки новых БПЛА (фото)

По данным российских инженеров из ЭНИКСа, воздушные мишени — Е95М, Е17МП, Е17МВ и прочие — управляются одновременно с одной наземной станции.

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Инженеры российского производителя беспилотников "Эникс" разработали для ВС РФ десятки дронов. Об этом сообщает портал "Мілітарний".

Свои разработки компания "Эникс" планирует представить на выставке "Армия-2023".

В частности, инженеры компании презентуют воздушную цель Е95М, которая имитирует малоразмерный аэродинамический БПЛА типа барражирующий боеприпас.

Российский беспилотник Е95М от компании "ЭНИКС"

Е95М отчасти может имитировать крылатые ракеты и самолеты тактической авиации. В стандартных комплектациях используются угловой отражатель, линза Люнеберга, ИК-трассеры и ИК-ловушки (средства инфракрасного противодействия).

После отзывов, собранных за время эксплуатации Е95М, была разработана новая версия — Е17МП.

У этой системы более высокая скорость и время нахождения в полете. Дрон может запускаться с полигона, расположенного выше 1000 метров над уровнем моря, повышен диапазон рабочих температур. Е17МП заправляется керосином, а топливом для Е95М служит нефрас.

Е17МП предназначена для боевой подготовки войск испытаний средств ПВО.

Схожие характеристики и у малоразмерной воздушной цели Е17МТ, эта система комплектуется ИК-ловушками.

Российский беспилотник Е17МТ от компании "ЭНИКС"

В РФ также разработали малоразмерную воздушную цель старта – Е17МВ. Устройство создавалось как планирующая цель для авиации.

Российский беспилотник Е17МВ от компании "ЭНИКС"

У нее схожее предназначение с упомянутыми аналогами, за исключением того, что она также имитирует вертолеты.

По данным российских инженеров из ЭНИКСа, все мишени — Е95М, Е17МП, Е17МВ и пр. — управляются одновременно с одной наземной станции.

Платформа воздушного старта "Астра" (М850) имитирует маневренные цели, управляемые авиабомбы, крылатые ракеты и частично самолеты, и вертолеты.

Платформа воздушного старта "Астра"

Платформа воздушного старта "Берта"

БПЛА ближнего действия "Элерон-3" (Т28) предназначен для наблюдения за объектами и техникой на удаленных участках.

Дрон "Элерон-3"

БПЛА ближнего действия Валдай (Т16Э) отслеживает происходящее на местности с помощью модуля дневного диапазона или модуля ночного диапазона. Система работает на навигационных системах ГЛОНАСС/GPS.

Российский беспилотник "Валдай"

Напомним, что СОУ показали, как работают антидроновые ружья Sky Wiper.

Также сообщалось, что украинскому БПЛА Shark расширили радиус действия на 20 километров.