Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Имитируют вертолеты и крылатые ракеты: российский ВПК разработал десятки новых БПЛА (фото)

Российский беспилотник Е17МТ M, энникс
Фото: "Эникс" | Российский беспилотник Е17МТ от компании "ЭНИКС"

По данным российских инженеров из ЭНИКСа, воздушные мишени — Е95М, Е17МП, Е17МВ и прочие — управляются одновременно с одной наземной станции.

Related video

Инженеры российского производителя беспилотников "Эникс" разработали для ВС РФ десятки дронов. Об этом сообщает портал "Мілітарний".

Свои разработки компания "Эникс" планирует представить на выставке "Армия-2023".

В частности, инженеры компании презентуют воздушную цель Е95М, которая имитирует малоразмерный аэродинамический БПЛА типа барражирующий боеприпас.

Российский беспилотник Е95М от компании "ЭНИКС" Fullscreen
Российский беспилотник Е95М от компании "ЭНИКС"

Е95М отчасти может имитировать крылатые ракеты и самолеты тактической авиации. В стандартных комплектациях используются угловой отражатель, линза Люнеберга, ИК-трассеры и ИК-ловушки (средства инфракрасного противодействия).

После отзывов, собранных за время эксплуатации Е95М, была разработана новая версия — Е17МП.

Fullscreen

У этой системы более высокая скорость и время нахождения в полете. Дрон может запускаться с полигона, расположенного выше 1000 метров над уровнем моря, повышен диапазон рабочих температур. Е17МП заправляется керосином, а топливом для Е95М служит нефрас.

Е17МП предназначена для боевой подготовки войск испытаний средств ПВО.

Схожие характеристики и у малоразмерной воздушной цели Е17МТ, эта система комплектуется ИК-ловушками.

Российский беспилотник Е17МТ от компании "ЭНИКС" Fullscreen
Российский беспилотник Е17МТ от компании "ЭНИКС"

В РФ также разработали малоразмерную воздушную цель старта – Е17МВ. Устройство создавалось как планирующая цель для авиации.

Российский беспилотник Е17МВ от компании "ЭНИКС" Fullscreen
Российский беспилотник Е17МВ от компании "ЭНИКС"

У нее схожее предназначение с упомянутыми аналогами, за исключением того, что она также имитирует вертолеты.

По данным российских инженеров из ЭНИКСа, все мишени — Е95М, Е17МП, Е17МВ и пр. — управляются одновременно с одной наземной станции.

Платформа воздушного старта "Астра" (М850) имитирует маневренные цели, управляемые авиабомбы, крылатые ракеты и частично самолеты, и вертолеты.

Платформа воздушного старта "Астра" Fullscreen
Платформа воздушного старта "Астра"

Платформа воздушного старта "Берта" Fullscreen
Платформа воздушного старта "Берта"

БПЛА ближнего действия "Элерон-3" (Т28) предназначен для наблюдения за объектами и техникой на удаленных участках.

Дрон "Элерон-3" Fullscreen
Дрон "Элерон-3"

БПЛА ближнего действия Валдай (Т16Э) отслеживает происходящее на местности с помощью модуля дневного диапазона или модуля ночного диапазона. Система работает на навигационных системах ГЛОНАСС/GPS.

Российский беспилотник "Валдай" Fullscreen
Российский беспилотник "Валдай"

Напомним, что СОУ показали, как работают антидроновые ружья Sky Wiper.

Также сообщалось, что украинскому БПЛА Shark расширили радиус действия на 20 километров.