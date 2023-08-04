"Убийца орков": СОУ показали, как работают антидроновые ружья Sky Wiper (видео)

Одним только антидроновым ружьем невозможно полноценно обеспечить защиту от БПЛА, но его дополняет комплекс "Дозор", рассказали пограничники.

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Украинские пограничники эффективно применяют литовские антидроновые ружья Sky Wiper для защиты Украины от разведывательных и переделанных под боевые беспилотники оккупантов. Госпогранслужба поделилась историей бойца, который три месяца успешно использует Sky wiper из братской Литвы для противодействия мелким БПЛА.

По словам пограничника с позывным "Лев", за три месяца, за которые он пользуется этим антидроновым ружьем ему удалось посадить много беспилотников оккупантов, в основном это были популярные дроны DJI Mavic и Autel. Но, по его словам, этого ружья не всегда достаточно, потому что для успешной работы нужно знать заранее, откуда стартуют эти беспилотники.

точный вид разведкомплекса "Дозор" и его характеристики тщательно хранятся в тайне Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

"В комплект к этому ружью очень важно иметь разведкомплекс "Дозор", который будет помогать скорее обнаруживать не только сами дроны на радарной сетке, но даже системы РЭБ, которые мешают полетам уже ваших дронов", — отмечает "Лев".

Литва передала вооруженным силам Украины прошлым летом антидроновые ружья Sky Wipers на сумму более 1 500 000 евро. Наши бойцы получили 110 этих необходимых устройств для борьбы с вражескими беспилотниками. В Литве эти ружья назвали "Оркрист", что означает "убийца орков". Комплекс EDM4S (Sky wiper), который разработан в Литве, включает в себя корпус винтовки, направленные антенны, РЧ модули, аккумулятор и голографический или оптический прицел. Система полностью переносима и не требует особых навыков использования.

ВСУ успешно применяет эти средства на фронте. Например, нашим бойцам с их помощью этого ружья сбили редкий российский БПЛА "Элерон-3". Военным удалось захватить аппарат практически невредимым и частично "ослепить" российские подразделения. БПЛА оснащены видеокамерами с 10-кратным зумом, фотокамерой, тепловизором, модулями для навигации с поддержкой ГЛОНАСС и GPS.

А еще Фокус рассказывал, что бойцы ВСУ захватили российский ударный дрон стоимостью около 100 тыс. грн. Подразделение под руководством командира "Мерлина" успешно поохотилось с антидроновым ружьем Sky wiper. Теперь наши герои используют его для бомбежки оккупантов.