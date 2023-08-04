"Вбивця орків": СОУ показали, як працюють антидронові рушниці Sky Wiper (відео)

Однією тільки антидроновою рушницею неможливо повноцінно забезпечити захист від БПЛА, але її доповнює комплекс "Дозор", розповіли прикордонники.

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Українські прикордонники ефективно застосовують литовські антидронові рушниці Sky Wiper для захисту України від розвідувальних і перероблених під бойові безпілотники окупантів. Держприкордонслужба поділилася історією бійця, який три місяці успішно використовує Sky wiper із братньої Литви для протидії дрібним БПЛА.

За словами прикордонника з позивним "Лев", за три місяці, за які він користується цією антидроновою рушницею, йому вдалося посадити багато дронів окупантів, здебільшого це були популярні дрони DJI Mavic та Autel. Але, за його словами, цієї рушниці не завжди достатньо, бо для успішної роботи потрібно знати заздалегідь, звідки стартують ці безпілотники.

точний вигляд розвідкомплексу "Дозор" і його характеристики ретельно зберігаються в таємниці Фото: пресслужба Дерприкордонної служби

"У комплект до цієї рушниці дуже важливо мати розвідкомплекс "Дозор", який допомагатиме скоріше виявляти не тільки самі дрони на радарній сітці, а й навіть системи РЕБ, що заважають польотам уже ваших дронів", — зазначає "Лев".

Литва передала збройним силам України минулого літа антидронові рушниці Sky Wipers на суму понад 1 500 000 євро. Наші бійці отримали 110 цих необхідних пристроїв для боротьби з ворожими безпілотниками. У Литві ці рушниці назвали "Оркрист", що означає "вбивця орків". Комплекс EDM4S (Sky wiper), який розроблений у Литві, містить у собі корпус гвинтівки, спрямовані антени, РЧ-модулі, акумулятор і голографічний або оптичний приціл. Система повністю транспортабельна і не вимагає особливих навичок використання.

ЗСУ успішно застосовує ці засоби на фронті. Наприклад, нашим бійцям за допомогою цієї рушниці збили рідкісний російський БПЛА "Елерон-3". Військовим вдалося захопити апарат практично неушкодженим і частково "засліпити" російські підрозділи. БПЛА оснащені відеокамерами з 10-кратним зумом, фотокамерою, тепловізором, модулями для навігації з підтримкою ГЛОНАСС і GPS.

А ще Фокус розповідав, що бійці ЗСУ захопили російський ударний дрон вартістю близько 100 тис. грн. Підрозділ під керівництвом командира "Мерліна" успішно пополював з антидроновою рушницею Sky wiper. Тепер наші герої використовують її для бомбардування окупантів.