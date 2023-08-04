Імітують вертольоти і крилаті ракети: російський ВПК розробив десятки нових БПЛА (фото)
За даними російських інженерів з ЕНІКСу, повітряними мішенями — Е95М, Е17МП, Е17МВ та іншими — керують одночасно з однієї наземної станції.
Інженери російського виробника безпілотників "Енікс" розробили для ЗС РФ десятки дронів. Розробки планують представити на виставці "Армія-2023". Про це повідомляє портал "Мілітарний".
Зокрема, інженери компанії презентують повітряну ціль Е95М, яка імітує малорозмірний аеродинамічний БПЛА типу баражуючого боєприпасу.
Е95М частково може імітувати крилаті ракети і літаки тактичної авіації. У стандартних комплектаціях використовуються кутовий відбивач, лінза Люнеберга, ІЧ-трасери та ІЧ-пастки (засоби інфрачервоної протидії).
Після відгуків, зібраних за час експлуатації Е95М, було розроблено нову версію — Е17МП.
У цієї системи вища швидкість і час перебування в польоті. Дрон може запускатися з полігону, розташованого вище 1000 метрів над рівнем моря, підвищений діапазон робочих температур. Е17МП заправляється гасом, а паливом для Е95М служить нефрас.
Е17МП призначена для бойової підготовки військ випробувань засобів ППО.
Схожі характеристики і у малорозмірної повітряної цілі Е17МТ, ця система комплектується ІЧ-пастками.
У РФ також розробили малорозмірну повітряну ціль старту — Е17МВ. Пристрій створювався як планувальна ціль для авіації.
У неї схоже призначення зі згаданими аналогами, за винятком того, що вона також імітує вертольоти.
За даними російських інженерів, всі мішені — Е95М, Е17МП, Е17МВ тощо — управляються одночасно з однієї наземної станції.
Платформа повітряного старту "Астра" (М850) імітує маневрені цілі, керовані авіабомби, крилаті ракети, частково літаки і вертольоти.
БПЛА ближньої дії "Елерон-3" (Т28) призначений для спостереження за об'єктами і технікою на віддалених ділянках.
БПЛА ближньої дії Валдай (Т16Е) відстежує те, що відбувається на місцевості за допомогою модуля денного діапазону або модуля нічного діапазону. Система працює на навігаційних системах ГЛОНАСС/GPS.
Нагадаємо, що СОУ показали, як працюють антидронові рушниці Sky Wiper.
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