Імітують вертольоти і крилаті ракети: російський ВПК розробив десятки нових БПЛА (фото)

За даними російських інженерів з ЕНІКСу, повітряними мішенями — Е95М, Е17МП, Е17МВ та іншими — керують одночасно з однієї наземної станції.

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Інженери російського виробника безпілотників "Енікс" розробили для ЗС РФ десятки дронів. Розробки планують представити на виставці "Армія-2023". Про це повідомляє портал "Мілітарний".

Зокрема, інженери компанії презентують повітряну ціль Е95М, яка імітує малорозмірний аеродинамічний БПЛА типу баражуючого боєприпасу.

Російський безпілотник Е95М від компанії "ЕНІКС"

Е95М частково може імітувати крилаті ракети і літаки тактичної авіації. У стандартних комплектаціях використовуються кутовий відбивач, лінза Люнеберга, ІЧ-трасери та ІЧ-пастки (засоби інфрачервоної протидії).

Після відгуків, зібраних за час експлуатації Е95М, було розроблено нову версію — Е17МП.

Російський безпілотник Е17МП

У цієї системи вища швидкість і час перебування в польоті. Дрон може запускатися з полігону, розташованого вище 1000 метрів над рівнем моря, підвищений діапазон робочих температур. Е17МП заправляється гасом, а паливом для Е95М служить нефрас.

Е17МП призначена для бойової підготовки військ випробувань засобів ППО.

Схожі характеристики і у малорозмірної повітряної цілі Е17МТ, ця система комплектується ІЧ-пастками.

Російський безпілотник Е17МТ від компанії "ЕНІКС"

У РФ також розробили малорозмірну повітряну ціль старту — Е17МВ. Пристрій створювався як планувальна ціль для авіації.

Російський безпілотник Е17МВ від компанії "ЕНІКС"

У неї схоже призначення зі згаданими аналогами, за винятком того, що вона також імітує вертольоти.

За даними російських інженерів, всі мішені — Е95М, Е17МП, Е17МВ тощо — управляються одночасно з однієї наземної станції.

Платформа повітряного старту "Астра" (М850) імітує маневрені цілі, керовані авіабомби, крилаті ракети, частково літаки і вертольоти.

Платформа повітряного старту "Астра"

Платформа повітряного старту "Берта"

БПЛА ближньої дії "Елерон-3" (Т28) призначений для спостереження за об'єктами і технікою на віддалених ділянках.

Дрон "Елерон-3"

БПЛА ближньої дії Валдай (Т16Е) відстежує те, що відбувається на місцевості за допомогою модуля денного діапазону або модуля нічного діапазону. Система працює на навігаційних системах ГЛОНАСС/GPS.

Російський безпілотник "Валдай"

Нагадаємо, що СОУ показали, як працюють антидронові рушниці Sky Wiper.

Також повідомлялося, що українському БПЛА Shark розширили радіус дії на 20 кілометрів.