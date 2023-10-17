Беспроводная зарядка для электромобилей — реальность: в каких моделях она появится (видео)

Технология WiTricity набирает обороты и компания уже подписала договоры с BMW, Geely, Hyundai и Tesla. Вскоре присоединятся и другие производители.

Компания WiTricity, создатель одноименной беспроводной технологии для зарядки электромобилей, объявила на выставке MOVE America 2023, что ее разработка скоро будет использоваться в автомобилях Tesla, BMW, Geely, Hyundai и, возможно, других автогигантов. Об этом сообщает портал PC Mag, журналисты которого пообщались с представителями компании на выставке.

Продукт WiTricity является альтернативой стандартному зарядному устройству уровня 2, которое обычно используется дома и на общественных парковках. Он подключается к локальному источнику питания и представляет собой напольную индукционную пластину, напоминающую большую беспроводную зарядку для смартфонов. Как только автомобиль паркуется над пластиной, энергия начинает поступать в аккумулятор. Для удобства водителя информация о месторасположении пластины и автомобиля выводится на дисплей.

Точность "прицеливания" обеспечат специальные датчики Фото: Скриншот

К сожалению, уже вышедшие с конвейера электромобили нельзя модифицировать специальным модулем для беспроводной зарядки — слишком дорого. Но на новых машинах уже должен появится соответсвующий датчик, встроенный в аккумуляторы, говорят в WiTricity.

Площадка для зарядки абсолютно безопасна для людей и животных. Даже если кошка пройдет по площадке в момент зарядки авто, то ничего страшного не случится — зарядные устройства работают намного ниже радиочастот, которые присутствуют вокруг нас, поэтому могут проходить сквозь объекты и человеческое тело без какого-либо взаимодействия и не причиняя никакого вреда, говорят разработчики.

Контролировать процесс зарядки можно через смартфон Фото: Скриншот

Что касается цены, то, конечно, на начальном этапе подобная функция будет стоить дополнительных денег и поставляться только вместе с моделями премиум-класса. Но, как утверждают в компании, по мере того, как беспроводные зарядки для электрокаров будут становиться популярнее, технология значительно подешевеет, как и устройства на ее основе. Пока что разработчики планируют предлагать беспроводную зарядку как дополнительную функцию наряду с аккумуляторами увеличенной емкости или системой автопилота.

Как работает беспроводная зарядка WiTricity

Ранее Фокус сообщал, что была представлена беспроводная платформа Quaze DSTOW для дронов. Платформа устанавливается в любое удобное место, даже на броневик, и позволяет подпитать аккумуляторы сразу нескольких беспилотников.