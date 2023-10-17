Украинским военным упростили процедуру списания дронов: как это поможет победить Россию

Согласно новым условиям, командиры подразделений могут списывать уничтоженные БПЛА стоимостью до 1,5 млн грн без согласования с высшим руководством.

Украинские военные смогут списывать поврежденные или уничтоженные дроны по упрощенной процедуре и всего за несколько недель. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале во вторник, 17 октября.

Чиновник отметил, что несколько ранее в стране уже упростили импорт беспилотников, процедуру допуска к эксплуатации, отменили пошлины и НДС, создали специальные зоны для испытания "птичек". Процедура списания дронов — это последний блок, который мешал развитию рынка БПЛА.

"Теперь военные смогут списывать поврежденные или уничтоженные дроны по упрощенной процедуре и всего за несколько недель. Благодаря этому государство сможет эффективнее обеспечивать Силы обороны беспилотниками на фронте", — написал Михаил Федоров.

Как изменилась процедура списания БПЛА для военных

Если ранее для того, чтобы списать не подлежащий восстановлению беспилотный летательный аппарат, нужно было подготовить от 16 до 38 документов, то после упрощения процедуры достаточно будет 2-4 официальные бумаги. А сама процедура, вместо 6 месяцев, будет завершена в течении 2-3 недель.

"Например, за военным закреплено 10 беспилотников, которые повреждены во время боевого задания. Чтобы получить новые дроны, ему нужно списать предыдущие. А это — до шести месяцев бумажной работы. Теперь процесс будет происходить значительно быстрее", — объяснил Михаил Федоров.

Благодаря приказу Минобороны:

командиры рот, батальонов и бригад могут списывать уничтоженные БПЛА стоимостью до 1,5 млн грн без согласования с высшим руководством;

дроны-камикадзе или другие ударные БПЛА можно списывать без расследования и десятков ненужных бумажек;

детали поврежденных "птичек" можно использовать для модернизации и восстановления других беспилотников.

Как изменилась процедура списания БПЛА для военных Фото: Минцифры

Напомним, в начале января 2023 года Кабмин упростил ввоз в Украину коммерческих дронов для ВСУ. Украинцам больше не нужно доставать гарантийные письма и лицензии, благодаря этому военные на фронте будут быстрее получать беспилотники.

А несколько ранее основатель проекта A.Drones и военнослужащий Юрий Касьянов объяснил, почему ВСУ нужны сотни дешевых БПЛА в день. По его мнению, войну выиграет сторона, которая сможет производить больше дронов-камикадзе.