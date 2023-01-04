Кабмин упростил ввоз в Украину коммерческих дронов для ВСУ: что изменится

Украинцам больше не нужно получать гарантийные письма и лицензии, благодаря этому военные на фронте будут быстрее получать беспилотники.

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В Украине на время действия военного положения упростили процедуру ввоза беспилотников из-за границы. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Министерства обороны на официальном сайте.

Кабинет министров принял постановление № 174 "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения" по инициативе Минобороны, Вооруженных сил Украины и Минэкономики. Согласно решению правительства, отныне беспилотники и их части (гражданского и двойного назначения) входят в список товаров для гуманитарной помощи.

В новой редакции постановления отменили необходимость оформления гарантийных писем и получения лицензий. Перевозчику нужно лишь составить декларацию, указав в ней товары, и подать ее в физической или электронной форме. После этого груз обязаны пропустить через границу. Нововведения должны значительно ускорить поставку гражданских моделей БПЛА украинским военным, которые используют их преимущественно для разведки на передовой.

Ранее руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что Госслужба экспортного контроля мешает доставлять дроны ВСУ из-за границы. Ведомство признало гражданские БПЛА товаром двойного назначения и потребовало, чтобы волонтеры и военные собирали гарантийные письма. Из-за бумажной волокиты на польско-украинской границе застряла партия из 500 беспилотников.

Мария Берлинская сообщила, что обратилась к главе ГСЭК Александру Павличенко — тот пообещал решить вопрос, но с тех пор прошло более трех месяцев. Все это время украинские военные остро нуждаются в гражданских дронах, особенно под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой и Угледаром, ведь от разведки с воздуха зависят жизни солдат.

В конце декабря появилась информация, что в Верховной Раде готовят законопроект о снятии пошлин и налогов при ввозе дронов в Украину. Над ним работают нардепы Ярослав Железняк, Даниил Гетманцев и Роман Грищук.