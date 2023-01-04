Кабмін спростив ввезення в Україну комерційних дронів для ЗСУ: що зміниться

Українцям більше не потрібно отримувати гарантійні листи та ліцензії, завдяки цьому військові на фронті швидше отримуватимуть безпілотники.

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В Україні на час дії воєнного стану спростили процедуру ввезення безпілотників з-за кордону. Про це 4 січня повідомила пресслужба Міністерства оборони на офіційному сайті.

Кабінет міністрів прийняв постанову № 174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" з ініціативи Міноборони, Збройних Сил України та Мінекономіки. Згідно з рішенням уряду, відтепер безпілотники та їх частини (цивільного та подвійного призначення) входять до списку товарів для гуманітарної допомоги.

У новій редакції постанови скасували необхідність оформлення гарантійних листів та отримання ліцензій. Перевізнику потрібно лише скласти декларацію, вказавши в ній товари, та подати її у фізичній чи електронній формі. Після цього вантаж мають пропустити через кордон. Нововведення мають значно прискорити постачання цивільних моделей БПЛА українським військовим, які використовують їх переважно для розвідки на передовій.

Раніше керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила, що Держслужба експортного контролю заважає доставляти дрони ЗСУ з-за кордону. Відомство визнало цивільні БПЛА товаром подвійного призначення та вимагало, щоб волонтери та військові збирали гарантійні листи. Через паперову тяганину на польсько-українському кордоні застрягла партія із 500 безпілотників.

Марія Берлінська повідомила, що звернулася до голови ДСЕК Олександра Павличенка — той пообіцяв розв'язати питання, але відтоді минуло понад три місяці. Весь цей час українські військові гостро потребують цивільних дронів, особливо під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою та Вугледаром, адже від розвідки з повітря залежать життя солдатів.

Наприкінці грудня з'явилася інформація, що у Верховній Раді готують законопроєкт про зняття мит та податків для ввезення дронів до України. Над ним працюють нардепи Ярослав Железняк, Данило Гетманцев та Роман Грищук.