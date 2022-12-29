У Раді збираються спростити постачання дронів з-за кордону: деталі законопроекту

Ярослав Железняк, Данило Гетьманцев та Роман Грищук пропонують не вважати комерційні БПЛА продукцією подвійного призначення.

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Група народних депутатів Верховної Ради розробляє законопроект, який зніме мита та податки при ввезенні цивільних дронів до України. Про це народний депутат Ярослав Железняк розповів сайту AIN.UA.

Наразі волонтерам, які хочуть доставити українським військовим комерційні дрони, необхідно сплачувати мито та податок на додаткову вартість (ПДВ) у розмірі 20%.

Депутати пропонують усунути бюрократичні перешкоди, щоб спростити процедуру ввезення до країни безпілотних літальних апаратів та інших товарів, необхідних ЗСУ. Над законопроектом працюють Ярослав Железняк (партія "Голос"), голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев ("Слуга народу") та Роман Грищук ("Слуга народу").

Учора нардеп Роман Грищук опублікував на своїй сторінці у Facebook пост із закликом прискорити постачання дронів на передову. Він звернув увагу, що процес уповільнює визнання цивільних БПЛА товаром подвійного призначення, а також мита та визнання їхньою гуманітарною допомогою.

"Приклад із генераторами – показовий і правильний. Зняли мита. Почала вирішуватися проблема наявності та ціни генераторів в Україні. Так само мають зробити для дронів. Точніше, мали зробити вже давно", — зазначив нардеп. — "Направив депутатські звернення голові ДСЕК (Державна служба експортного контролю — ред .) і прем'єр-міністру, щоб розібралися та вилучили цивільні дрони з товарів подвійного призначення (ні в Європі, ні в США вони такими не є)".

Він додав, що в Україні не повинно виникнути проблем через зняття обмежень, адже цивільним особам заборонено використовувати дрони для польотів. Тому будь-який БПЛА, який доставляють з-за кордону, однозначно потрапляє до рук військових та використовується на фронті.

"Дрони потрібні вже зараз, дронів потрібно багато, дрони швидко виходять з ладу", — наголосив Роман Грищук.

Раніше Марія Берлінська, голова Центру підтримки аеророзвідки, розповіла, як Держслужба експортного контролю заважає постачати цивільні дрони з-за кордону. Квадрокоптери життєво необхідні підрозділам ЗСУ на Донецькому напрямі, проте партія із 500 апаратів застрягла у Польщі через бюрократію та корупцію.

Наступного дня українці створили петицію задля скасування мит та ПДВ на ввезення дронів з-за кордону. Станом на ранок 29 грудня її підписали понад 6900 осіб.