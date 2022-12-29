"Гинуть тисячі солдатів": українці вимагають спростити доставку дронів для ЗСУ (петиція)

Автор петиції Роман Псюк закликав зняти мита й податки на імпортні квадрокоптери, а також зняти з них статус товару подвійного призначення.

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Українці пропонують спростити процедуру для ввезення в Україну квадрокоптерів, яких так потребують військові на фронті. Така петиція з’явилася на сайті президента України 28 грудня.

За словами автора петиції Романа Псюка, комерційні безпілотники потрібні військовослужбовцям для проведення розвідки в безпосередній близькості до лінії фронту, але їх дуже складно провезти на територію України через бюрократичні перешкоди, встановлені Державною службою експертного контролю (ДСЕК) — відомство вимагає ліцензувати БПЛА.

Згідно з чинним законодавством, звичайні квадрокоптери в Україні вважаються товарами подвійного призначення, тому для проходження митного контролю, як пише автор петиції в супровідному тексті, "волонтери та бійці аеророзвідки змушені на колінах слізно благати командирів підписати гарантійні листи, щоб щоб квадрокоптери перемістити через митний кордон України". Роман Псюк запропонував на час воєнного стану зняти мито й податок на додану вартість (ПДВ) на імпортні дрони, а також визнати останні товаром виключно цивільного призначення, як у країнах Європи.

"Досить лише політичної волі та вказівки зверху, щоб зняти ці обмеження та визнати квадрокоптери товарами цивільного призначення, — наголошується в петиції. — Це суттєво спростить забезпечення як першої, так і другої лінії фронту "Мавіками" й "Аутелами", де через затримки з перевезенням гинуть тисячі солдатів".

Згідно із Законом України "Про звернення громадян", президент зобов'язаний розглянути петицію, якщо вона збере щонайменше 25 тис. підписів протягом трьох місяців після публікації. На момент написання матеріалу її підписали понад 6900 громадян.

Раніше волонтерка та голова Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська розповіла, як ДСЕК заважає завозити в Україну дрони для ЗСУ. За її словами, волонтери вже три місяці не можуть провезти через кордон куплену партію з понад 500 DJI Mavic 3. Більшість із них досі залишається в Польщі, оскільки військовим потрібно зібрати сотні гарантійних листів. За інформацією Марії Берлінської, щомісяця сотні військовослужбовців гинуть або зазнають поранень на передовій через брак розвідувальних дронів.