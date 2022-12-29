"Гибнут тысячи солдат": украинцы требуют упростить доставку дронов для ВСУ (петиция)

Автор петиции Роман Псюк призвал снять пошлины и налоги на импортные квадрокоптеры, а также снять с них статус товара двойного назначения.

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Украинцы предлагают упростить процедуру для ввоз в Украину квадрокоптеров, в которых так нуждаются военные на фронте. Такая петиция появилась на сайте президента Украины 28 декабря.

По словам автора петиции Романа Псюка, коммерческие беспилотники нужны военнослужащим для проведения разведки в непосредственной близости от линии фронта, но их очень сложно провезти на территорию Украины из-за бюрократических препятствий, установленных Государственной службой экспертного контроля (ГСЭК) — ведомство требует лицензировать БПЛА.

Согласно действующему законодательству, обычные квадрокоптеры в Украине считаются товарами двойного назначения, поэтому для прохождения таможенного контроля, как пишет автор петиции в сопроводительном тексте, "волонтеры и бойцы аэроразведки вынуждены на коленях слезно умолять командиров подписать гарантийные письма, чтобы квадрокоптеры переместить через таможенную границу Украины". Роман Псюк предложил на время военного положения снять пошлину и налог на добавленную стоимость (НДС) на импортные дроны, а также признать последние товаром исключительно гражданского назначения, как в странах Европы.

"Достаточно лишь политической воли и указания сверху, чтобы снять эти ограничения и признать квадрокоптеры товарами гражданского назначения", — отмечается в петиции. — "Это существенно упростит обеспечение как первой, так и второй линии фронта "Мавиками" и "Аутелами", где из-за задержек с перевозкой погибают тысячи солдат".

Согласно Закону Украины "Об обращении граждан", президент обязан рассмотреть петицию, если она соберет минимум 25 тыс. подписей в течение трех месяцев после публикации. На момент написания материала ее подписали более 6900 граждан.

Ранее волонтер и глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказала, как ГСЭК мешает завозить в Украину дроны для ВСУ. По ее словам, волонтеры уже три месяца не могут провезти через границу купленную партию из более 500 DJI Mavic 3. Большая часть из них до сих пор остается в Польше, поскольку военным требуется собрать сотни гарантийных писем. По информации Марии Берлинской, каждый месяц сотни военнослужащих погибают или получают ранения на передовой из-за нехватки разведывательных дронов.