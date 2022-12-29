В Раде собираются упростить поставки дронов из-за границы: детали законопроекта

Ярослав Железняк, Даниил Гетманцев и Роман Грищук предлагают не считать коммерческие БПЛА продукцией двойного назначения.

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Группа народных депутатов Верховной Рады разрабатывает законопроект, который снимет пошлины и налоги при ввозе гражданских дронов в Украину. Об этом народный депутат Ярослав Железняк рассказал сайту AIN.UA.

Сейчас волонтерам, которые хотят доставить украинским военным коммерческие дроны, необходимо платить таможенную пошлину и налог на добавочную стоимость (НДС) в размере 20%.

Депутаты предлагают устранить бюрократические препятствия, чтобы упростить процедуру ввоза в страну беспилотных летательных аппаратов и других товаров, необходимых ВСУ. Над законопроектом работают Ярослав Железняк (партия "Голос"), глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") и Роман Грищук ("Слуга народа").

Вчера нардеп Роман Грищук опубликовал на своей странице в Facebook пост с призывом ускорить поставки дронов на передовую. Он обратил внимание, что процесс замедляет признание гражданских БПЛА товаром двойного назначения, а также пошлины и признание их гуманитарной помощью.

"Пример с генераторами – показательный и правильный. Сняли пошлины. Начала решаться проблема наличия и цены генераторов в Украине. Так же должны сделать для дронов. Точнее, должны были сделать уже давно", — отметил нардеп. — "Направил депутатские обращения главе ГСЭК (Государственная служба экспортного контроля — ред.) и премьер-министру, чтобы разобрались и изъяли гражданские дроны из товаров двойного назначения (ни в Европе, ни в США они таковыми не являются)".

Он добавил, что в Украине не должно возникнуть проблем из-за снятия ограничений, ведь гражданским лицам запрещено использовать дроны для полетов. Поэтому любой БПЛА, который доставляют из-за границы, однозначно попадает в руки военных и используется на фронте.

"Дроны нужны уже сейчас, дронов нужно много, дроны быстро выходят из строя", — подчеркнул Роман Грищук.

Ранее Мария Берлинская, глава Центра поддержки аэроразведки, рассказала, как Госслужба экспортного контроля мешает поставлять гражданские дроны из-за границы. Квадрокоптеры жизненно необходимы подразделениям ВСУ на Донецком направлении, однако партия из 500 аппаратов застряла в Польше из-за бюрократии и коррупции.

На следующий день украинцы создали петицию ради отмены пошлин и НДС на ввоз дронов из-за границы. По состоянию на утро 29 декабря ее подписали более 6900 человек.