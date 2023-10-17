Вместо Android: Xiaomi готовит операционную систему HyperOS, чтобы объединить все гаджеты

С помощью HyperOS компания Xiaomi собирается соединить воедино всю программную инфраструктуру своих многочисленных гаджетов.

Xiaomi в следующем году выпустит свою собственную операционную систему HyperOS для поддержки экосистемы продукции компании, подобно тому, как в свое время Huawei разработала собственную HarmonyOS в качестве замены Android. Об этом пишет портал Engadget.

По мнению журналистов издания, к выходу собственной ОС компанию так же подталкивает запланированный выпуск электромобиля Xiaomi, который уже начали собирать на современном предприятии в пригороде Пекина. Хотя о полномасштабном производстве речь не идет — собирают примерно по 50 машин в неделю. Это предсерийные машины пробной партии, которые уже принимают участие в испытаниях в окрестностях Пекина.

В связи с этим у Xiaomi появилась срочная задача наконец-то доделать свою ОС, работы над которой стартовали еще шесть лет назад, в 2017 году. Эксперты утверждают, что HyperOS станет заменой MIUI и, по-видимому, будет представлять собой смесь Android и собственной системы Vela. Вероятно, программистам Xiaomi, пришлось полностью переписанную базовую архитектуру, которая предположительно позволит пользователям, автомобилям и умному дому — из более чем 200 категорий продуктов — беспрепятственно соединяться друг с другом. Можно с уверенностью предположить, что электромобиль Xiaomi также будет оснащен HyperOS, что будет конкурировать с линейкой электромобилей Huawei.

В своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter) генеральный директор компании Лэй Цзюнь заявил, что HyperOS в качестве новой платформы дебютирует на будущих смартфонах серии Xiaomi 14, которые, по всей видимости, уже запущены в производство. И хотя генеральный директор Xiaomi не стал называть дату их запуска, ну по слухам, он состоится в конце этого месяца. В начале октября инсайдер Digital Chat Station сообщил, что MIUI 14 станет последней мажорной версией оболочки, а ей на смену должна прийти новая операционная система Xiaomi.

Ранее Фокус рассказывал, что Xiaomi ответила на обвинения в спонсировании войны в Украине. Компания "категорически против обвинений", которые выдвинуты со стороны НАПК.