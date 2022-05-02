UA
UA
Разделы
Материалы
Диджитал

Стало известно, какие смартфоны и планшеты переведут с Android на HarmonyOS в мае

105
Huawei P10 Plus, Huawei, смартфон

Huawei планирует заменить операционную систему от американской Google на свою собственную в 39 моделях устройств.

Китайский хардверный гигант Huawei заявил, что уже 89 смартфонов разных моделей, выпущенных под брендами Honor и Huawei, уже работают не на ОС Android, а на "родной" HarmonyOS 2.0 и даже успели получить обновления. Об этом сообщается на сайте ithome.com.

СМИ информирует, что еще 39 аппаратов будут переведены на HarmonyOS. Произойдет это в ближайшее время — мае и июне 2022 года. Что касается 89 моделей, которые ранее перешли на новую "операционку", то они уже получили обновления до версии 2.0.0.230 и выше.

В мае операционная система Harmony начнет работать на устройствах:

  1. Huawei Enjoy 9S;
  2. Huawei Maimang 8;
  3. Honor 8X;
  4. Honor 20i;
  5. Honor 10 Youth Edition;
  6. Huawei Mate 9 Porsche Design;
  7. Huawei Mate 9 Pro;
  8. Huawei Mate 9;
  9. Huawei P10 Plus;
  10. Huawei P10;
  11. Huawei nova 9;
  12. Huawei nova 3i;
  13. Huawei nova 3;
  14. Huawei nova 2s;
  15. Huawei Enjoy 9 Plus;
  16. Honor V9;
  17. Honor Play;
  18. Honor 9;
  19. Huawei MatePad Pro 5G;
  20. Huawei MatePad Pro;
  21. Huawei MatePad 5G 10.4;
  22. Huawei MatePad 10.8;
  23. Huawei MatePad 10.4;
  24. Huawei MatePad Pro 10.8 2021;
  25. Huawei Tablet M6 High Energy Edition;
  26. Huawei Tablet M6 8.4;
  27. Huawei Tablet M6 10.8;
  28. Honor Tablet V6 (только версий KRJ-W09 и KRJ-AN00).

В июне новинка будет установлена на планшеты Huawei и Honor:

  1. Honor Note10;
  2. Huawei Tablet M5 8.4;
  3. Huawei Tablet M5 Pro 10.8;
  4. Huawei Tablet M5 10.8;
  5. Huawei Tablet M5 Lite 8.0;
  6. Huawei Tablet M5 Lite 10.1;
  7. Honor Tablet X6;
  8. Honor Tablet 6 10.1;
  9. Honor Tablet 5 8.0;
  10. Huawei Enjoy Tablet 2;
  11. Huawei Enjoy Tablet 10.1.

Пока что обновления коснутся только тех устройств, которые продаются на рынке КНР. Те смартфоны и планшеты, которые подаются на других рынках, работают на основе ОС, имеющей прошивку EMUI от разработчиков Android.

Напомним, что Huawei была вынуждена отказаться от использования операционной системы Android в своих гаджетах из-за санкций, наложенных США.

Ранее мы сообщали о том, что более 240 млн аппаратов работают на "операционке" от китайских разработчиков.