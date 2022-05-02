Стало известно, какие смартфоны и планшеты переведут с Android на HarmonyOS в мае
Huawei планирует заменить операционную систему от американской Google на свою собственную в 39 моделях устройств.
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Китайский хардверный гигант Huawei заявил, что уже 89 смартфонов разных моделей, выпущенных под брендами Honor и Huawei, уже работают не на ОС Android, а на "родной" HarmonyOS 2.0 и даже успели получить обновления. Об этом сообщается на сайте ithome.com.
СМИ информирует, что еще 39 аппаратов будут переведены на HarmonyOS. Произойдет это в ближайшее время — мае и июне 2022 года. Что касается 89 моделей, которые ранее перешли на новую "операционку", то они уже получили обновления до версии 2.0.0.230 и выше.
В мае операционная система Harmony начнет работать на устройствах:
- Huawei Enjoy 9S;
- Huawei Maimang 8;
- Honor 8X;
- Honor 20i;
- Honor 10 Youth Edition;
- Huawei Mate 9 Porsche Design;
- Huawei Mate 9 Pro;
- Huawei Mate 9;
- Huawei P10 Plus;
- Huawei P10;
- Huawei nova 9;
- Huawei nova 3i;
- Huawei nova 3;
- Huawei nova 2s;
- Huawei Enjoy 9 Plus;
- Honor V9;
- Honor Play;
- Honor 9;
- Huawei MatePad Pro 5G;
- Huawei MatePad Pro;
- Huawei MatePad 5G 10.4;
- Huawei MatePad 10.8;
- Huawei MatePad 10.4;
- Huawei MatePad Pro 10.8 2021;
- Huawei Tablet M6 High Energy Edition;
- Huawei Tablet M6 8.4;
- Huawei Tablet M6 10.8;
- Honor Tablet V6 (только версий KRJ-W09 и KRJ-AN00).
В июне новинка будет установлена на планшеты Huawei и Honor:
- Honor Note10;
- Huawei Tablet M5 8.4;
- Huawei Tablet M5 Pro 10.8;
- Huawei Tablet M5 10.8;
- Huawei Tablet M5 Lite 8.0;
- Huawei Tablet M5 Lite 10.1;
- Honor Tablet X6;
- Honor Tablet 6 10.1;
- Honor Tablet 5 8.0;
- Huawei Enjoy Tablet 2;
- Huawei Enjoy Tablet 10.1.
Пока что обновления коснутся только тех устройств, которые продаются на рынке КНР. Те смартфоны и планшеты, которые подаются на других рынках, работают на основе ОС, имеющей прошивку EMUI от разработчиков Android.
Напомним, что Huawei была вынуждена отказаться от использования операционной системы Android в своих гаджетах из-за санкций, наложенных США.
Ранее мы сообщали о том, что более 240 млн аппаратов работают на "операционке" от китайских разработчиков.