Стало известно, какие смартфоны и планшеты переведут с Android на HarmonyOS в мае

Huawei планирует заменить операционную систему от американской Google на свою собственную в 39 моделях устройств.

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Китайский хардверный гигант Huawei заявил, что уже 89 смартфонов разных моделей, выпущенных под брендами Honor и Huawei, уже работают не на ОС Android, а на "родной" HarmonyOS 2.0 и даже успели получить обновления. Об этом сообщается на сайте ithome.com.

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СМИ информирует, что еще 39 аппаратов будут переведены на HarmonyOS. Произойдет это в ближайшее время — мае и июне 2022 года. Что касается 89 моделей, которые ранее перешли на новую "операционку", то они уже получили обновления до версии 2.0.0.230 и выше.

В мае операционная система Harmony начнет работать на устройствах:

Huawei Enjoy 9S; Huawei Maimang 8; Honor 8X; Honor 20i; Honor 10 Youth Edition; Huawei Mate 9 Porsche Design; Huawei Mate 9 Pro; Huawei Mate 9; Huawei P10 Plus; Huawei P10; Huawei nova 9; Huawei nova 3i; Huawei nova 3; Huawei nova 2s; Huawei Enjoy 9 Plus; Honor V9; Honor Play; Honor 9; Huawei MatePad Pro 5G; Huawei MatePad Pro; Huawei MatePad 5G 10.4; Huawei MatePad 10.8; Huawei MatePad 10.4; Huawei MatePad Pro 10.8 2021; Huawei Tablet M6 High Energy Edition; Huawei Tablet M6 8.4; Huawei Tablet M6 10.8; Honor Tablet V6 (только версий KRJ-W09 и KRJ-AN00).

В июне новинка будет установлена на планшеты Huawei и Honor:

Honor Note10; Huawei Tablet M5 8.4; Huawei Tablet M5 Pro 10.8; Huawei Tablet M5 10.8; Huawei Tablet M5 Lite 8.0; Huawei Tablet M5 Lite 10.1; Honor Tablet X6; Honor Tablet 6 10.1; Honor Tablet 5 8.0; Huawei Enjoy Tablet 2; Huawei Enjoy Tablet 10.1.

Пока что обновления коснутся только тех устройств, которые продаются на рынке КНР. Те смартфоны и планшеты, которые подаются на других рынках, работают на основе ОС, имеющей прошивку EMUI от разработчиков Android.

Напомним, что Huawei была вынуждена отказаться от использования операционной системы Android в своих гаджетах из-за санкций, наложенных США.

Ранее мы сообщали о том, что более 240 млн аппаратов работают на "операционке" от китайских разработчиков.