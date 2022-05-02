Стало відомо, які смартфони та планшети переведуть з Android на HarmonyOS у травні

Huawei планує замінити операційну систему від американської Google на власну в 39 моделях пристроїв.

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Китайський хард-верний гігант Huawei заявив, що вже 89 смартфонів різних моделей, випущених під брендами Honor і Huawei, вже працюють не на ОС Android, а на "рідному" HarmonyOS 2.0 і навіть встигли отримати оновлення. Про це повідомляє сайт ithome.com.

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ЗМІ інформує, що ще 39 апаратів переведуть на HarmonyOS. Станеться це найближчим часом — у травні та червні 2022 року. Щодо 89 моделей, які раніше перейшли на нову "операційку", то вони вже отримали оновлення до версії 2.0.0.230 та вище.

У травні операційна система Harmony почне працювати на пристроях:

Huawei Enjoy 9S; Huawei Maimang 8; Honor 8X; Honor 20i; Honor 10 Youth Edition; Huawei Mate 9 Porsche Design; Huawei Mate 9 Pro; Huawei Mate 9; Huawei P10 Plus; Huawei P10; Huawei nova 9; Huawei nova 3i; Huawei nova 3; Huawei nova 2s; Huawei Enjoy 9 Plus; Honor V9; Honor Play; Honor 9; Huawei MatePad Pro 5G; Huawei MatePad Pro; Huawei MatePad 5G 10.4; Huawei MatePad 10.8; Huawei MatePad 10.4; Huawei MatePad Pro 10.8 2021; Huawei Tablet M6 High Energy Edition; Huawei Tablet M6 8.4; Huawei Tablet M6 10.8; Honor Tablet V6 (лише версії KRJ-W09 та KRJ-AN00).

У червні новинку встановлять на планшети Huawei та Honor:

Honor Note10; Huawei Tablet M5 8.4; Huawei Tablet M5 Pro 10.8; Huawei Tablet M5 10.8; Huawei Tablet M5 Lite 8.0; Huawei Tablet M5 Lite 10.1; Honor Tablet X6; Honor Tablet 6 10.1; Honor Tablet 5 8.0; Huawei Enjoy Tablet 2; Huawei Enjoy Tablet 10.1.

Поки оновлення стосуватимуться лише тих пристроїв, які продають на ринку КНР. Ті смартфони та планшети, що подають на інших ринках, працюють на основі ОС, що має прошивку EMUI від розробників Android.

Нагадаємо, що Huawei була змушена відмовитися від використання операційної системи Android у своїх гаджетах через санкції, накладені США.

Раніше ми повідомляли про те, що понад 240 млн апаратів працюють на "операційці" від китайських розробників.