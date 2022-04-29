Велика зміна: 240 мільйонів пристроїв перейшли з Android на HarmonyOS

Huawei відзвітувала про досягнення у софтверній і дослідницькій сферах, проте у фінансовій зафіксовано невеликий провал.

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Днями топменеджер компанії Huawei заявив, що кількість пристроїв, які працюють на власній операційній системі HarmonyOS, перевищила 240 мільйонів. Про це повідомляє видання mydrivers.com.

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Виконавчий директор Huawei Юй Чендун під час нещодавньої пресконференції розповів журналістам про те, що за кількістю патентних заявок (6 952 шт.) Huawei посідає перше місце у світі, й утримує лідерство протягом 5-ти років поспіль. Також він підкреслив, що кількість пристроїв Huawei, оснащених операційною системою HarmonyOS, перевищила показник 240 млн одиниць, а обсяг відвантаження пристроїв перевищив 1,5 млрд одиниць.

За словами топменеджера, у 2021 році Huawei інвестувала 17,46 млрд євро у дослідження, що дозволило їй посісти друге місце у світі серед компаній, які вкладаються у розробки нових технологій. Юй підкреслив, що вендор продовжить нарощувати інвестиції в дослідження та розробки, щоб користувачі з різних країн світу могли отримати доступ до "розумних" пристроїв і сучасних технологій.

Згідно з фінансовим звітом хардверного гіганта за перший квартал 2022 року, виручка склала 131 млрд юанів ($19,8 млрд), що на 13,9% менше, ніж за той же період роком раніше. Маржа чистого прибутку Huawei у першому кварталі впала на 6,8%, а у річному обчисленні — до 4,3%.

Згідно із заявою Ху Хоукуня, голови правління Huawei, такі фінансові показники були очікуваними, оскільки компанія збільшила інвестиції в нові дослідження, "щоб підтримувати здатність постійно впроваджувати інновації та створювати нові продукти для клієнтів".

Зазначимо, що минулого року Google під час конференції Google I/O заявила про те, що в світі понад 3 млрд пристроїв працює на ОС Android.

Нагадаємо, що вперше новини про те, що Huawei відмовилася від ОС Android, з'явилися взимку 2021 року. Виробник ухвалив таке рішення, тому що уряд США наклав на нього санкції, тим самим позбавивши доступу до сервісів Google та Android.