Большая перемена: 240 миллионов устройств перешли с Android на HarmonyOS

Huawei отчиталась о достижениях в софтверной и исследовательской сферах, однако в финансовой зафиксирован небольшой провал.

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На днях топ-менеджер компании Huawei заявил, что количество устройств, работающих на собственной операционной системе HarmonyOS, превысило 240 миллионов. Об этом сообщает издание mydrivers.com

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Исполнительный директор Huawei Юй Чэндун в ходе недавней пресс-конференции рассказал журналистам о том, что по количеству патентных заявок (6 952 шт.) Huawei занимает первое место в мире, и удерживает лидерство в течение 5-ти лет кряду. Также он подчеркнул, что количество устройств Huawei, оснащенных операционной системой HarmonyOS, превысило показатель в 240 млн единиц, а объем отгрузки устройств превысил 1,5 млрд единиц.

По словам топ-менеджера, в 2021 году Huawei инвестировала 17,46 млрд евро в исследования, что позволило ей занять второе место в мире среди компаний, вкладывающихся в разработки новых технологий. Юй подчеркнул, что вендор продолжит наращивать инвестиции в исследования и разработки, чтобы пользователи из разных стран мира могли получить доступ к "умным" устройствам и продвинутым технологиям.

Согласно финансовому отчету хардверного гиганта за первый квартал 2022 года, выручка составила 131 млрд юаней ($19,8 млрд), что на 13,9% меньше, чем за тот же период годом ранее. Маржа чистой прибыли Huawei в первом квартале упала на 6,8%, а в годовом исчислении — до 4,3%.

Согласно заявлению Ху Хоукуня, председателя правления Huawei, такие финансовые показатели были ожидаемы, так как компания увеличила инвестиции в новые исследования, "чтобы поддерживать способность постоянно внедрять инновации и создавать новые продукты для клиентов".

Отметим, что в прошлом году Google в ходе конференции Google I/O заявила о том, что в мире более 3 млрд устройств работает на ОС Android.

Напомним, что впервые новости о том, что Huawei отказалась от ОС Android появились зимой 2021 года. Производитель принял такое решение, потому что правительство США наложила на него санкции, тем самым лишив доступа к сервисам Google и Android.