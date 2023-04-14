"Мы за все хорошее и против всего плохого": Xiaomi ответила на обвинения в спонсировании войны

Компания "категорически против обвинений", которые выдвинуты со стороны НАПК. Запретят ли теперь продавать продукцию Xiaomi в Украине?

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Сегодня Xiaomi отреагировала на то, что НАПК внесло ее в список компаний спонсоров войны в Украине. Поскольку официального представительства в нашей стране Xiaomi за долгие годы торговли на нашем рынке так и не удосужилась открыть, то свой ответ она опубликовала в соцсети Twitter.

Что ответила Xiaomi

В заявлении, которой опубликовано "с помощью Mi Note" (о чем компания не забыла упомянуть), Xiaomi отрицает свою причастность к спонсированию российских оккупантов и утверждает, что "не поддерживает никаких военных действий, а полностью поддерживает мир во всем мире".

Xiaomi не нашла ничего лучшего, чем ответить на претензии НАПК в Twitter. Фото: Скриншот

В компании отмечают, что единственное их сокровенное желание "сделать жизнь людей в мире лучше благодаря инновационным технологиям". Кроме того, в Xiaomi считают, что "каждый потребитель в мире имеет право на доступ к средствам коммуникации и информации в Интернете".

НАПК остро ответила на оправдания Xiaomi мемом с Путиным. Фото: Скриншот

В НАПК так же заметили твит компании и отреагировали на него фотографией Путина, который благодарит Xiaomi за то, что "имеет доступ к ИХ средствам связи".

Смартфоны Xiaomi теперь "забанят"?

Это может произойти только после того, как депутаты, Президент, Кабмин, Нацбанк или СБУ внесут подобное предложение на рассмотрение СНБО. Само Национальное агентство по предотвращению коррупции таких полномочий не имеет, но своим списком информирует о том, продукцией каких компаний лучше не пользоваться. Ведь компании из списка активно ведут торговлю с агрессором, а на уплаченные ними налоги в бюджет России закупается оружие и боеприпасы для убийства украинцев.

Эксперты отмечают, что НАПК делает полезное дело, ведь публичное давление на компанию, торгующую с оккупантами очень важно.

Пока что никаких предложений о запрете поставок Xiaomi на украинский рынок не поступало. Впрочем, владельцы торговых сетей и магазинов могут сами принять такое решение, если захотят.

Но судя по опросу портала Dev.ua мало кто из крупных украинских сетей собирается упускать свою выгоду. В группе компаний "Алло" журналистам ответили, что "изучают ситуацию, однако будут действовать в соответствии с украинским законодательством" (т.е. ждать запрета, если такой появится). Из "Цитруса", "Vodafone Ukraine" и других крупных торговых сетей журналистам пока не ответили.

Пока что запрещать продажу Xiaomi в Украине не собираются. Фото: Соцсети

В чем конкретно НАПК обвиняет Xiaomi

Судя по вчерашнему пресс-релизу Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны из-за того, что "компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продаже смартфонов в государстве-террористе", — сообщает пресс-служба НАПК

Кроме того, в НАПК отмечают, что чем больше усиливались обстрелы Украины российскими оккупантами, тем больше своей техники поставляло Xiaomi в Россию (продажи увеличились на 39% в середине 2022 года).

По заявлению НАПК, Xiaomi не только не сворачивает торговлю с агрессором, а усиленно набирает новый персонал для работы в своих офисах и официально объявила о продаже новой линейки флагманских устройств в стране-агрессоре.

Ранее Фокус писал, что китайские смартфоны шпионят за нами: данные утекают в Китай, а могут и в Россию.