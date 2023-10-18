Эксперты изучают флагманский дрон РФ, захваченный в бою: почему это важно для ВСУ (видео)

Российский беспилотник Supercam ВС РФ используют для аэрофотосъемки и видеомониторинга. Зная их характеристики, Генштаб сможет лучше составлять планы боевых действий.

Эксперты начали исследовать беспилотник "Supercam", который считается флагманом среди беспилотных систем российских оккупантов, предназначенных для аэрофотосъемки и видеомониторинга. Об этом сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в своем Telegram-канале в понедельник, 16 октября.

По его словам, дрон, захваченный украинскими военными, был запущен врагом с оккупированной территории восточной Украины. Исследователям важно точно определить тип и вид техники, исследовать компоненты и установить технические характеристики беспилотника. Результаты исследования будут переданы соответствующим правоохранительным органам Украины и являются важными для стратегии, тактики и безопасности.

Почему беспилотник "Supercam" так важно исследовать

Этот дрон предназначенных для аэрофотосъемки и видеомониторинга. Аэрофотосъемка используется для создания карт и планов, а видеомониторинг позволяет наблюдать за территорией или объектами в реальном времени.

Технические характеристики БПЛА "Supercam"

размах крыльев — 3,2 м;

максимальный взлетный вес — 11,5 кг;

максимальное время полета — до 4,5 ч;

скорость — 65-120 км/ч;

максимальная дальность полета — 240 км;

радиус действия радиолинии — 70-100 км;

радиус действия видеоканала — 50-100 км.

Судя по техническим характеристикам, которые опубликовал Александр Рувин, эксперты сейчас исследуют беспилотник Supercam модели S350. Такой БПЛА оснащен парашютом, благодаря которому производится посадка, а запуск возможен при помощи эластичной или пневматической катапульте. Полет может осуществляться в двух режимах: автоматическом или полуавтоматическом. В качестве полезной нагрузки беспилотник несет фотокамеру 20/24/42/60 Мпикс, тепловизор и/или HD-видеокамеру с 10/33-х кратным оптическим зумом, возможностью совмещения и лазерным целеуказателем. Есть на борту мультиспектральная камера, сенсор измерения радиационного фона, лазерные газоанализатор и сканер. Из дополнительного оборудования указаны модуль автоматического сопровождения и удержания цели, 2- или 3-системный, двухчастотный приемник геодезического класса, широкополосный защищенный видеоканал с дальностью передачи данных 50-100 км, а также командно-телеметрическая радиолиния с возможностью работы в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), помогающем избежать воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, 10 октября HIMARS и SHARK расправились с расчетом беспилотников ВС РФ. Украинский дрон SHARK выследил оккупантов с российским беспилотником Supercam S350, а реактивная установка HIMARS "отработала" по ним снарядами GMLRS.

А во второй половине мая редкий российский дрон SuperCam снова попал в руки ВСУ. Он был сбит силами украинской ПВО во время ночной атаки 16 мая.