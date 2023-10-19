ПВО станет еще сильнее: улучшенная РЛС П-18С поможет военным защищать украинцев (фото)

Обновленная радиолокационная станция может отслеживать одновременно до 250 целей на расстоянии до 350 км, что позволит ВСУ сбивать больше вражеских ракет и беспилотников.

Компания "Системный Электронный Экспорт" провела модернизацию радиолокационной станции П-18, созданной десятки лет назад. Об этом говорится в сообщении на странице Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины в Facebook, которое было опубликовано в среду, 18 октября.

Обновленная станция, получившая название П-18С, имеет современные системы жизнеобеспечения, электропитания и подъема антенны. Бортовая аппаратура П-18С позволяет управлять работой станции удаленно. Основными задачами для модернизированной станции является автоматическое обнаружение целей, определение координат и передача радиолокационных данных пользователям. П-18С имеет дальность обнаружения целей до 350 километров и может одновременно сопровождать до 250 целей. Срок ее эксплуатации составляет 60 тысяч часов.

Станция использует современное программное обеспечение на базе Linux, расширяет диапазон частот до 140-180 МГц и позволяет использование удаленных рабочих мест на дистанции до 500 метров. Все оборудование размещается на одном шасси, что обеспечивает ее эргономику и живучесть в боевых условиях. Обновленная П-18С может значительно усилить противовоздушную оборону благодаря своим улучшенным возможностям обнаружения и передачи данных о воздушных целях.

Обновленная версия П-18С с улучшенными возможностями обнаружения воздушных целей и удаленным управлением работы Фото: NAUDI Обновленная версия П-18С с улучшенными возможностями обнаружения воздушных целей и удаленным управлением работы Фото: NAUDI

"РЛС имеют чрезвычайно большое значение для сил обороны, ведь с их помощью военные получают информацию о воздушной обстановке над Украиной и распознают выявленные цели, которые затем уничтожает противовоздушная оборона", — отметили в NAUDI.

Напомним, во второй половине сентября мы писали о том, как контрнаступлению Украины поможет новая РЛС 112L4. Радиолокационные станции должны повысить точность поражения позиций противника артиллерийским огнем, а также помогут экономить украинским военным дефицитные боеприпасы.

А в конце августа Украине передали РЛС TRML-4D, которая закроет небо от ракет ВС РФ. Мультифункциональный радиолокатор может использоваться для разведки воздушного пространства и поля боя, а также дает возможность тактического использования в качестве радара артиллерийской разведки.