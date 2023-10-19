Инженеры решили объединить передовые дроны Integrator и OWL: зачем это нужно военным

Тандем из двух БПЛА разной конструкции, но под общим управлением, сможет находить и уничтожать цели на большом расстоянии, не подвергая риску экипажи самолетов.

В Австралии компании Innovaero и Insitu Pacific (дочернее предприятие Boeing) объединились, чтобы создать новую беспилотную систему для дальнобойных атак. Подробную информацию они разместили в пресс-релизе.

Австралийские инженеры решили скомбинировать разведывательный дрон Integrator от Insitu Pacific (IPL) и барражирующий боеприпас One-Way Loitering (OWL) от Innovaero. Как уверяет управляющий директор Insitu Pacific Эндрю Дагган, такой тандем обеспечит военным как широкие возможности для разведки, наблюдения, рекогносцировки, так и для прямого нанесения ударов на большом расстоянии, не рискуя при этом жизнями экипажей более крупной воздушной техники.

Саймон Гроссер, генеральный директор Innovaero Group, заявил, что пара Integrator/OWL позволит военным обнаруживать цели на большом расстоянии и тут же направить к нему дрон-камикадзе для эффективного поражения.

Беспилотник Integrator в небе с полезной нагрузкой Фото: Insitu Pacific

"Универсальность предлагаемого комбинированного решения ISR и ударного средства значительно сократит цикл "датчик-стрелок" для борьбы с возникающими угрозами", — подчеркнул он.

Как сообщает IPL на своем сайте, Integrator — это современный аппарат, обеспечивающий возможности БПЛА групп 4 и 5 в дроне из группы 3. Для понимания картины, стоит рассказать какие средства относятся к этим группам по классификации Федерального авиационного управления США:

Группа 3. Вес — более 25 кг и менее 598 кг, высота полета — до 5,5 км, максимальная скорость — 463 км/ч.

Группа 4. Вес — более 598 кг, высота полета — до 5,5 км, скорость — без ограничений.

Группа 5. Вес — более 598 кг, высота полета — более 5,5 км, максимальная скорость — без ограничений.

Благодаря спутниковой системе связи SATCOM BLOS Integrator способен действовать на большом расстоянии от оператора. Базовая версия оснащена электрооптическим тепловизором, средневолновой инфракрасной камерой, а также инфракрасным-маркером для подсветки целей. Как уверяет IPL, опыт работы таких беспилотников насчитывает уже более миллиона часов, что делает его одной из самых инновационных и надежных беспилотных авиационных систем в мире.

Технические характеристики Integrator:

длина — 2,5 м;

размах крыльев — 4,8 м;

максимальный взлетный вес — 74,8 кг;

время работы — до 24 часов;

потолок — 6 096 м;

максимальная горизонтальная скорость — 46 м/с;

крейсерская скорость — 28 м/с;

двигатель — система электронного впрыска (EFI) на топливе JP-5/JP-8.

Как пишет Australian Defence Magazine, первый прототип OWL без боевой части в ноябре 2022 года успешно продемонстрировали Минобороны Австралии, а полноценная предсерийную версию обещают показать до конца 2023 года. Это дрон-камикадзе со складными крыльями, оснащенный электрическим двигателем, электрооптической и инфракрасной камерами для наведения на движущиеся цели.

Запускается такой аппарат с помощью катапульты или двухметровой пневматической установки. Беспилотник может вооружаться разными бронебойными и осколочными боеголовками весом до 7 кг. Директор по стратегии и развитию Innovaero Грег Танни рассказал изданию ADM, что убойная сила бронебойной боевой части OWL аналогична удару противотанковой ракеты Javelin.

Модель ударного беспилотника-камикадзе OWL Фото: interestingengineering.com

Технические характеристики OWL:

длина — 1,6 м;

размах крыльев — 1,6 м;

масса — 30 кг;

дальность действия — до 200 км;

продолжительность полета — 30 минут.

Разработка и тестирование системы Integrator/OWL продолжится до 2023 года. Вместе компании планируют создать беспилотную систему, используя общую наземную станцию ​​управления Insitu Pacific и программное обеспечение INEXA.

Ранее писали о необычной системе запуска и посадки дронов на корабли, разработанной Insitu. Квадрокоптер FLARS поднимает дрон Integrator в небо, а затем разгоняется и выпускает его в свободный полет. После завершения миссии FLARS забирает своего напарника и возвращается на базу.