Россия избавляется от затонувших кораблей с помощью мощного лазера: как он работает (видео)

Лазер может дистанционно резать металлическую обшивку и переборки даже под водой и может быть настроен на резку различных материалов.

Мобильная лазерная технология, изначально разработанная для атомной энергетики, используется для очистки дна от затонувших судов. Об этом сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

Технология использует мощный лазер, способный разрезать металлическую обшивку и переборки почти из любых материалов. Оборудование помещается в двух грузовых контейнерах и питается благодаря дизельному генератору. Сейчас россияне избавляются от затонувших кораблей в порту города Корсакова Сахалинской области и уже разрезали четыре суда, еще три — на очереди.

Лазерный луч может разделять на части металлическое судно толщиной до 260 мм с расстояния до 300 м. Применение метода лазерной резки с дистанционным разделением обусловлено прежде всего безопасностью — контейнер с лазерным комплексом и персонал находятся на расстоянии до 100 метров от объекта.

Как уверяют в РФ, главное преимущество лазерной резки заключается в том, что ее можно проводить дистанционно и даже под водой. Мобильный лазерный комплекс может работать на расстоянии почти ста метров и пробивать металл толщиной почти тридцать сантиметров. Лазер можно использовать и в воздухе, для чего необходимо сменить специальное сопло на установке.

Эти комплексы были изначально разработаны для атомной энергетики в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований, чтобы дистанционно лазерную резку разрезать толстостенные конструкции для их утилизации, а также устранять последствия техногенных аварий.

Вероятно, лазер для утилизации затонувших кораблей может понадобится России и в Черном море, ведь с начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину страна-агрессор потеряла 17 боевых судов. Украинским войскам удалось потопить ракетный крейсер "Москва", большой десантный корабль "Саратов" и спасательное буксирное судно "Спасатель Васи́лий Бех". Кроме того были уничтожены 5 боевых катеров и 10 малых катеров разных типов.

В конце сентября стало известно, что ученые собирают самый мощный в мире лазер, который в триллионы раз ярче солнца. Лазерный импульс будет способен обеспечить большую мощность, чем вся Национальная сеть, но будет длиться менее триллионной доли секунды и будет сфокусирован на цели шириной всего в несколько микрометров.

А в феврале СМИ писали о том, что новейшая лазерная ПВО может сбивать иранские дроны. Системы вооружений на основе лазеров хорошо показали себя во время полевых испытаний, но их еще предстоит доработать, говорят израильские чиновники.