Истребитель ракетных комплексов: Южная Корея представила штурмовой дрон KUS-SX

Беспилотный летательный аппарат с размахом крыла 3 метров может барражировать в воздухе 9,5 часов на высоте до 4,5 км.

Корейская компания Korean Air Aerospace Division (KAL-ASD) представила на Сеульской международной аэрокосмической и оборонной выставке (ADEX) 2023 новый беспилотный летательный аппарат KUS-SX, который создан для уничтожения ракетных объектов противника. Об этом написало медиа Janes в среду, 18 октября.

Разработка аппарата началась в 2023 году, и получить готовый продукт удалось всего за несколько месяцев, благодаря наличию основных технологий — так заявили журналистам представители компании-разработчика. Впервые о БПЛА сообщили 26 сентября 2023 года во время парада в честь Дня вооруженных сил Южной Кореи. На параде он был установлен на легких тактических машинах Kia.

KUS-SX относится к классу разведывательно-штурмовых БПЛА. Согласно представленным характеристикам, длина БПЛА составляет 2,5 метра, а размах крыла — 3 метра. В носовой части может быть установлена либо боеголовка, либо сенсоры для выполнения миссий по наблюдению и разведке. Барражирующий боеприпас может подниматься на высоту 4500 метров и оставаться в воздухе в течение 9,5 часа. Главной целью KUS-SX называют места размещения ракетных комплексов.

Напомним, в конце сентября в Южной Корее показали загадочный дрон-"невидимку", который эксперты уже сравнили с иранским Shahed. В целом, беспилотник похож по компоновке на малоразмерный прототип под названием Kaori-X, который аэрокосмическое подразделение Korean Air разрабатывает уже много лет. Имея дельтовидную конструкцию, этот БПЛА имеет конфигурацию "изогнутого воздушного змея", что обеспечивает лучший компромисс между выносливостью и меньшей скоростью полета по сравнению с более треугольной конструкцией крыла.

Подробности о характеристиках и других возможностях южнокорейских дронов с летающим крылом, представленных на параде, скудны. Судя по размеру военного джипа KLTV, их длина составляет около двух метров. По форме БПЛА напоминают истребители-"невидимки", однако пока неясно, насколько незаметными они могут быть для вражеских радаров.

Также в сентябре мы писали о том, как Южная Корея завоевывают рынок вооружений. Южная Корея поставила амбициозную цель — стать 4 мировым экспортером оружия. За последние 5 лет они нарастили продажи более чем в 2 раза.