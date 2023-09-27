В Южной Корее показали загадочный дрон-"невидимку": его cравнивают с иранским Shahed (видео)

Беспилотник может использоваться для нанесения ударов, разведки или воздействия на противника средствами радиоэлектронной борьбы.

Related video

Небольшой беспилотник с летающим крылом и пока что неизвестными функциями, который должен дать ответ дронам КНДР, долетающим до Сеула, был замечен на военном параде в столице Южной Кореи. Об этом сообщает портал The Drive.

Точные характеристики дрона остаются неизвестными, как и название этой модели. Однако эксперты предполагают, что для Южной Кореи он даст новые возможности для наблюдения. Беспилотник также может быть способен выполнять другие задачи, включая радиоэлектронную борьбу или кинетические удары, или даже непосредственное поражение целей в качестве дрона-камикадзе. Специалисты говорят, что было бы интересно конкретно сравнить возможности нового дрона с иранским беспилотником-камикадзе Shahed, который очень похож на него из-за неподвижного крыла треугольной формы, скопированной во многом с американского RQ-170 Sentinel.

Функции новых дронов пока держатся в секрете Фото: Getty

В процессию парада, посвященному 75-го Дня вооруженных сил Южной Кореи, были включены только пять новых дрона, каждый из которых был установлен на легком тактическом автомобиле Kia 4x4 (KLTV). Эта комбинация, похоже, была использована для демонстрации, ведь эксперты отметили, что дроны имеют трехопорное шасси, что указывает на конструкцию, предназначенную для взлета и посадки с традиционных взлетно-посадочных полос.

У каждого дрона есть крышки над воздухозаборниками двигателей в верхней части центра фюзеляжа, а также на трубках Пито, выходящих из центра носовой части. В целом, беспилотник похож по компоновке на малоразмерный прототип под названием Kaori-X, который аэрокосмическое подразделение Korean Air разрабатывает уже много лет. Имея дельтовидную конструкцию, этот БПЛА имеет конфигурацию "изогнутого воздушного змея", что обеспечивает лучший компромисс между выносливостью и меньшей скоростью полета по сравнению с более треугольной конструкцией крыла.

Подробности о характеристиках и других возможностях южнокорейских дронов с летающим крылом, представленных на параде, скудны. Судя по размеру военного джипа KLTV, их длина составляет около двух метров. По форме БПЛА напоминают истребители-"невидимки", однако пока неясно, насколько незаметными они могут быть для вражеских радаров., учитывая большой элемент, торчащий спереди, вероятно, антенну. Аналитики отмечают, что Южная Корея активно развивает свои разработки, особенно с точки зрения технологий малозаметности. В будущем мы можем увидеть, как зонд и антенны будут заменены более компактными элементами, что улучшит эффективность БПЛА, но даже без этого небольшие дроны довольно сложно обнаружить.

"Эти дроны в основном предназначены для разведки, — написал сегодня в X (Twitter), Ким Джэ Еп, старший научный сотрудник Института глобальной стратегии Сонгюна (SIGS) в Южной Корее. — В будущем он может быть улучшен для выполнения атакующих миссий".

Загадочные дроны на параде в Южной Корее

Ранее Фокус рассказывал, что Южная Корея передаст Украине машины K600 "Носорог" для прорыва минных заграждений. Поставки систем разминирования последовали после предположительной оружейной сделки Путина с Ким Чен Ыном.