У Південній Кореї показали загадковий дрон-"невидимку": його порівнюють з іранським Shahed (відео)

Безпілотник може використовуватися для нанесення ударів, розвідки або впливу на противника засобами радіоелектронної боротьби.

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Невеликий безпілотник із літаючим крилом і поки що невідомими функціями, який має дати відповідь дронам КНДР, що долітають до Сеула, був помічений на військовому параді в столиці Південної Кореї. Про це повідомляє портал The Drive.

Точні характеристики дрона залишаються невідомими, як і назва цієї моделі. Однак експерти припускають, що для Південної Кореї він дасть нові можливості для спостереження. Безпілотник також може бути здатний виконувати інші завдання, включно з радіоелектронною боротьбою або кінетичними ударами, або навіть безпосереднім ураженням цілей як дрон-камікадзе. Фахівці кажуть, що було б цікаво конкретно порівняти можливості нового дрона з іранським безпілотником-камікадзе Shahed, який дуже схожий на нього через нерухоме крило трикутної форми, скопійоване багато в чому з американського RQ-170 Sentinel.

Функції нових дронів поки що тримаються в секреті Фото: Getty

До процесії параду, присвяченому 75-му Дню збройних сил Південної Кореї, було включено лише п'ять нових дронів, кожен з яких був встановлений на легкому тактичному автомобілі Kia 4x4 (KLTV). Цю комбінацію, схоже, було використано для демонстрації, адже експерти зазначили, що дрони мають триколісне шасі, що вказує на конструкцію, призначену для зльоту та посадки з традиційних злітно-посадкових смуг.

У кожного дрона є кришки над повітрозабірниками двигунів у верхній частині центру фюзеляжу, а також на трубках Піто, що виходять із центру носової частини. Загалом безпілотник схожий за компонуванням на малорозмірний прототип під назвою Kaori-X, який аерокосмічний підрозділ Korean Air розробляє вже багато років. Маючи дельтоподібну конструкцію, цей БПЛА має конфігурацію "вигнутого повітряного змія", що забезпечує кращий компроміс між витривалістю і меншою швидкістю польоту порівняно з більш трикутною конструкцією крила.

Подробиці про характеристики та інші можливості південнокорейських дронів з літаючим крилом, представлених на параді, мізерні. Судячи з розміру військового джипа KLTV, їхня довжина становить близько двох метрів. За формою БПЛА нагадують винищувачі-"невидимки", проте наразі незрозуміло, наскільки непомітними вони можуть бути для ворожих радарів з огляду на великий елемент, що стирчить спереду, ймовірно, антену. Аналітики зазначають, що Південна Корея активно розвиває свої розробки, особливо з точки зору технологій малопомітності. У майбутньому ми можемо побачити, як зонд і антени будуть замінені більш компактними елементами, що поліпшить ефективність БПЛА, але навіть без цього невеликі дрони досить складно виявити.

"Ці дрони здебільшого призначені для розвідки, — написав сьогодні в X (Twitter), Кім Дже Еп, старший науковий співробітник Інституту глобальної стратегії Сонгюна (SIGS) у Південній Кореї. — У майбутньому він може бути поліпшений для виконання атакувальних місій".

Загадкові дрони на параді в Південній Кореї

Раніше Фокус розповідав, що Південна Корея передасть Україні машини K600 "Носоріг" для прориву мінних загороджень. Поставки систем розмінування відбулися після ймовірної збройової угоди Путіна з Кім Чен Ином.