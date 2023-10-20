"Возвращение" Крыма и дерусификация: что Зеленская просила у Google для Украины (видео)

Зеленская также предложила представителям компании Google совместные проекты по психическому здоровью и интернет-безопасности для детей.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google и озвучила им несколько пожеланий украинских властей касательна работы интернет-поиска. Информация о встрече была опубликована на сайте президента Украины в пятницу, 20 октября.

Отметим, что корпорацию представляли вице-президент по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Аннет Кробер-Риль и вице-президентом по вопросам Центральной и Восточной Европы Патрик Ворнкинг, которые прибыли в Киев.

Участники встречи обсудили проблему некорректного отображения карт Google территории Украины на платформе, особенно в отношении оккупированного Россией Крыма. Елена Зеленская призвала Google исправить эту несправедливость и показывать Крым как часть Украины согласно международно признанным границам. Она также попросила компанию дерусифицировать поисковую выдачу для украинских пользователей, а также выдавать украинский и европейский контент украинцам, вместо российского.

На встрече первая леди также подчеркнула важность создания безбарьерной среды для украинцев с инвалидностью и маломобильных категорий населения. Она призвала Google расширить доступность своих цифровых решений для этих групп людей.

Кроме того Елена Зеленская выразила благодарность за долгосрочное плодотворное партнерство в различных сферах культурной и общественной жизни. Она также похвалила принципиальную позицию Google во время российского вторжения в Украину. Первая леди Украины отметила, что Google сделал несколько шагов для противодействия РФ. Компания прекратила рекламу в России и сотрудничество с российскими рекламодателями. Кроме того, YouTube удалил тысячи каналов и видео, которые искажали правду об агрессии РФ. Google также оказал поддержку в области киберзащиты для украинских ресурсов и СМИ, помогая им защититься от DDoS-атак.

Также Елена Зеленская предложила компании совместные проекты в сфере ментального здоровья и безопасности детей в Интернете. Она отметила, что ментальное здоровье является одним из крупнейших вызовов для мира, а безопасность в Интернете для детей чрезвычайно важна. Елена Зеленская предложила создать библиотеку качественного контента о ментальном здоровье и нанести на карты Google пункты психологической помощи.

Напомним, зарубежные технологические компании, которые предоставляют услуги на территории Украины, продолжают платить НДС в бюджет нашей страны. По информации главы налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, наибольшую сумму задекларировал именно Google.

Кроме того еще в конце августа 2021 года глава Минцифры Михаил Федоров предложил руководству Google услуги украинских редакторов. Профильное министерство обратилось с просьбой к Google добавить Украину в перечень стран, чьи талантливые специалисты могут пользоваться сервисом YouTube Shorts.