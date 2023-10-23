"ВСУ работают вслепую": запрет Китая на продажу дронов ухудшает ситуацию в Украине, — BBC

Украинцы скупают запасы БПЛА и деталей к ним в Европе и не знают, что делать, когда они закончатся. Особое беспокойство вызывает доступ к тепловизирам.

Ограничения на экспорт беспилотников, введенные в Китае, могут лишить украинских военных важного оборудования, необходимого для ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, опубликованном ВВС в воскресенье, 22 октября.

В статье речь идет о том, что большинство беспилотников, используемых во время боевых действий в Украине, производятся в Китае и покупаются с рук. Украинские военные во время боев теряет около 10 тысяч беспилотников в месяц, и поэтому новые поставки жизненно важны, однако исследователи заметили признаки сокращения количества китайских беспилотников и запчастей к ним, поставляемых как Украине, так и России.

Введенные Китаем ограничения касаются дальнобойных беспилотников массой более 4 кг и связанного с ними оборудования, требующего экспортных лицензий и сертификатов конечного пользователя. Украинские волонтерские группы помогают украинской армии пополнять запасы беспилотников на пожертвованные средства. Однако ситуация с поставками запчастей усложняется, что может ухудшить ситуацию на фронте.

"Изменение на данный момент заключается в том, что мы стали активнее закупать все, что осталось на европейских складах. Но что мы будем делать в дальнейшем, пока неясно. Особенно беспокоит наличие таких деталей, как тепловизионные камеры. Поскольку дни становятся короче, а ночи длиннее, это, безусловно, сказывается на снабжении наших военных и на ведении боевых действий в целом, поскольку у нас нет такого количества тепловизионных дронов. Наши подразделения ночью работают вслепую", — рассказала журналистам медиа основательница БФ Dignitas Любовь Шипович.

Китайские беспилотники широко используются как в коммерческих целях, так и для военных операций. Однако крупнейший производитель беспилотников DJI прекратил прямые продажи в Украину и Россию в связи с полномасштабным вторжением на Украину, что дополнительно усугубляет проблему с поставками. Для украинских волонтеров, которые занимаются закупкой беспилотников для военных, приходится искать альтернативные варианты.

В целом, ограничения на экспорт китайских беспилотников создали проблемы для Украины и России в обеспечении нужными военными ресурсами. Украинские волонтеры и солдаты беспокоятся о доступности беспилотников и запчастей в будущем, так как новые ограничения могут негативно повлиять на снабжение и ведение боевых действий. Они ищут новые решения, в том числе развитие собственного производства и поиски поставок в других странах.

Напомним, в начале октября мы писали о том, что Китай мешает Украине выиграть войну дронов. В то время как Иран и Турция вооружают Россию и Украину соответственно большими беспилотниками военного уровня, дешевые гражданские дроны войска получают преимущественно из Китая. Вот только с 1 сентября китайские власти ввели экспортные ограничения, чем сильно сократили продажи.

Отметим, что в конце августа действующий на то время министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Украина выйдет на массовое производство дронов. По его словам, сегодня в Украине допущены к эксплуатации около 30 экземпляров беспилотников от разных производителей.