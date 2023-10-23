"Такого не покажут в кинотеатрах": дрон "Гром" разнес РЭБ оккупантов (видео)

Связь с дроном "Гром" сохраняется с помощью современного ретранслятора, что позволило оператору БПЛА успешно поразить средства связи ВС РФ.

FPV-дрон "Гром" уничтожил элементы системы радиоэлектронной борьбы и связи российских военных. Соответсвующее видео опубликовал в своем Telegram-канале благотворительный фонд "Небо Перемоги", который занимается производством и закупкой беспилотников для военных.

На видеокадрах беспилотный летательный аппарат, запущенный украинским оператором, летит к своей цели — вышке мобильной связи, наверху которой оккупанты установили свои средства связи. С помощью дрона-камикадзе украинским военным удалось максимально точно поразить технику ВС РФ и вывести ее из строя.

"Экшн с нескольких ракурсов: FPV-дрон "Гром" уничтожает элементы РЭБ и связи нашего врага. Кино с первого дубля, которое не покажут в кинотеатрах", — подписали волонтеры видео.

Что известно о дроне "Гром", который поразил российскую систему РЭБ

"Гром" — это высокоточный барражирующий боеприпас, цель которого — повысить обороноспособность украинских военных. Кроме того еще одна цель, которую ставили перед собой разработчики, — точно и с минимальным ущербом для мирного населения и гражданской инфраструктуры поражать вражеские цели.

Дрон-камикадзе способен стартовать с любой точки, ему не нужна специальная площадка для пуска. Максимальная высота полета составляет 500-700 метров. В воздухе боевая часть отделяется от коптера и переходит в горизонтальный режим полета, следуя дальше к цели. При заходе на цель барражирующий боеприпас принимает вертикальное положение. Связь с коптером сохраняется за счет современного ретранслятора.

Технические характеристики дрона-камикадзе "Гром"

вес боевой части — 3,5 кг;

общий взлетный вес — 10 кг;

радиус воздействия — до 30 км;

скорость — до 120 км/ч;

время нахождения в воздухе — 1 ч;

оснащение — отвечает оптическая станция с мощной камерой;

боеприпасы — различные виды боевых частей, в том числе осколочно-фугасные, кумулятивные и термобарические.

Напомним, в начале августа ВСУ уничтожили редкую станцию РЭБ "Поле-21" в Алешках. Оккупанты пытались одновременно следить за перемещениями украинцев и подавлять связь, но дроны уничтожили ценную технику.

А в июне 2023 года бойцы 66 бригады ВСУ из ПТРК уничтожили систему наблюдения "Муром-М". Украинские защитники применили противотанковый ракетный комплекс. Впоследствии на дальнем расстоянии вражеский объект был ликвидирован.