Обнаружит даже пулю: военные показали работу новой антидроновой системы LIDS (видео)

Во время испытаний комплекс поразил целый рой, состоящий из более 30 беспилотников, при помощи радара KuRFS и эффектора Coyote.

Компания Raytheon (RTX) продемонстрировала эффективность своей системы защиты от малых беспилотных летательных аппаратов (LIDS) во время летних испытаний армии США. Об этом сообщил основатель Defence Blog Дилан Малясов на своей странице в соцсети Х (ранее — Twitter) в четверг, 26 октября.

Известно, что международные союзники также присутствовали во время этих испытаний, так как интерес к системам Raytheon проявляют не только США, но и другие страны мира. Так, армия США активно использует LIDS для защиты от беспилотников, и компания Raytheon заключила контракт на оснащение двух армейских дивизий этой системой до октября 2022 года. Также были заключены контракты на увеличение количества стационарных и мобильных систем LIDS для поддержки Центрального командования Сухопутных войск США и оснащения третьей армейской дивизии.

Испытания LIDS прошли успешно

Во время испытаний система защиты LIDS успешно справилась со сложным роем из более 30 беспилотников в стресс-тесте. Система использует радиочастотный датчик KuRFS компании Raytheon и эффекторы Coyote для обнаружения и поражения беспилотников.

"Существуют и другие виды конфигураций для борьбы с БПЛА, но LIDS является наиболее надежной во всем, что касается обнаружения, отслеживания, идентификации и поражения. Но преимущество Coyote и KuRFS в конфигурации LIDS заключается в том, что они прошли тщательные испытания, развернуты в театре военных действий и выполняют свою работу", — сказал о технологии руководитель направления по борьбе с БПЛА в Raytheon Билл Дарне.

В системе LIDS армия интегрирует системы KuRFS и Coyote компании Raytheon с системой управления и контроля ПВО передовых районов (FAADC2) компании Northrop Grumman и системой радиоэлектронной борьбы компании Syracuse Research Corporation для создания интегрированного решения LIDS по борьбе с БЛА.

Что известно о датчике KuRFS

По словам разработчиков, этот многофункциональный радар настолько точен, что способен обнаружить 9-мм пулю, при этом ложные срабатывания и потерянные треки практически отсутствуют. Радар имеет возможность стационарного (KuRFS) и мобильного (Ku720) развертывания. Точность наведения KuRFS позволяет различать реальные цели и помехи.

Технические характеристики эффектора Coyote

По сравнению с другими системами Coyote способен уничтожать беспилотники на больших дальностях и высотах. Кинетические эффекторы Coyote Block 2 и некинетические эффекторы Block 3 поражают одиночные беспилотники и рои различных размеров и маневренности. Эффекторы Coyote доступны по цене, что делает их экономически эффективным средством борьбы с угрозами, исходящими от БПЛА.

Отметим, что LIDS может развертываться как в виде мобильных, так и стационарных, перемещаемых платформ. Система может обеспечивать как стационарную поддержку установки, объекта или площадки, так и переносную конфигурацию для гибкости развертывания.

Напомним, несколько ранее украинский эксперт предупредил бойцов ВСУ о проблемах РЭБ-защиты от дронов РФ. Эффективность "купольных" систем зависит от многих условий, поэтому бойцы всегда рискуют жизнями. Ее можно увеличить, но тогда и цена вырастет в разы.

А в конце июля мы писали о том, какие системы РЭБ нужны ВСУ для защиты от дронов-убийц. Военным на южном направлении необходимо начать применять "переносные" системы радиоэлектронной борьбы, так как традиционные мало эффективны против FPV-дронов, а также могут навредить и украинским беспилотникам. Против такого типа дронов неэффективны антидроновые ружья, ведь беспилотник летит со скоростью 200 км в час и оператор просто не успеет отработать по нему.