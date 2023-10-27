Блэкаут онлайну не помеха: Минцифры составляет карту провайдеров с бесперебойным интернетом

В случае отключений электроэнергии технология PON сможет обеспечить украинцев интернет-связью на срок до трех суток.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с сервисом ЛУН.Місто разработают карту провайдеров, которые могут в течение минимум трех суток обеспечить пользователей интернетом во время возможных блэкаутов из-за обстрелов со стороны России энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщается в Телеграм-канале Минцифры.

Соответствующий меморандум уже подписан и вскоре интерактивная карта с указанием провайдеров будет доступна всем украинцам. На карте появятся провайдеры, поддерживающие технологию передачи данных PON (Passive optical network). Это пассивная оптическая сеть, не зависящая от наличия электричества в домах, через которые проходит электросеть.

Интерактивная карта создается для того, чтобы украинцы могли без обзвона провайдеров выяснить, поддерживает ли их провайдер технологию PON. Если же нет, то можно будет найти на карте ближайшего провайдера с поддержкой технологии и подписать с ним договор об обслуживании.

Для того чтобы пользователь получал интернет такому провайдеру достаточно установить на своей технологической площадке генератор или мощные батареи, а клиенту подключить свой роутер к пауэрбанку. Так же бывает ситуация, когда и у провайдера и у клиента есть электроэнергия, но из-за того, что в одном из домово между провайдером и клиентом нет света, то и передача данных не осуществляется. Технология PON помогает избежать таких проблем.

Так же PON помогает избежать перегрузки сетей мобильной связи. Ведь при отсутствии широкополосного интернета от провайдера пользователи начинают активно использовать мобильный интернет своих операторов, что приводит к перебоям в работе для всех пользователей.

Напомним, в Минэнерго предупредили украинцев относительно графиков отключения света зимой. Таким образом в профильном министерстве отреагировали на сообщения, которые распространяются в социальных сетях относительно отключений света накануне отопительного сезона.

Ранее Фокус рассказывал, как выбрать пауэрбанк на все случаи жизни и правильно пользоваться. Поскольку "Укрэнерго" и эксперты не исключают вероятность массовых отключений света ближайшей зимой, поэтому украинцам есть смысл позаботиться об альтернативных источниках энергии.