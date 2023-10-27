В инвалидной коляске: ИИ показал, как будет выглядеть Путин в 2030 году (фото)

Искусственный интеллект изобразил российского диктатора через семь лет несчастным и немощным стариком.

Искусственный интеллект считает, что 71-летний российский президент Владимир Путин не будет здоров и счастлив, если доживет до 2030 года. Об этом сообщает издание Daily Express US, демонстрируя изображения, созданные Midjourney.

ИИ изобразил Путина в 2030 году, как больного и немощного старика, с уставшим и безрадостным лицом. По мнению издания, опубликовавшие изображения ИИ, российский президент в глубокой старости выглядит "некрасиво".

На одном из изображений Путин сидит в инвалидной коляске в пиджаке с цветочным принтом, подчеркивающем серые мешки под глазами.

Изображение ИИ. Путин в 2030 году Фото: MidJourney

На другой картинке немощный российский диктатор, сидит в инвалидной коляске в месте, напоминающем туалет. Он одет в пижаму, а его лицо выглядит пожелтевшим и утомленным.

Изображение ИИ. Путин в 2030 году Фото: MidJourney

Еще одно изображение показывает Путина с ходунками для стариков в одежде семидесятых годов прошлого века и в соответствующей этому времени обстановке.

Изображение ИИ. Путин в 2030 году Фото: MidJourney

Четвертая картинка показывает его устало дремлющем на плюшевом диване под какими-то официальными портретами.

Изображение ИИ. Путин в 2030 году Фото: MidJourney

Пятое изображение, созданное искусственным интеллектом, показывает нынешнего российского президента на больничной койке в окружении капельниц и аппаратов жизнеобеспечения.

Изображение ИИ. Путин в 2030 году Фото: MidJourney

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что кончина президента РФ Владимира Путина, когда бы она не подтвердилась, не изменит современную Россию. Ее жителей с детства учат ненавидеть других людей, и понадобятся годы что бы произошла трансформация российского общества.

Также Фокус писал, кто займет место Путина после его смерти. Мировые СМИ начали массово обсуждать сценарии преемственности в Кремле после того, как анонимный Telegram-канал распространил в информационном пространстве новость про смерть российского диктатора.