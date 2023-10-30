"Усилит РЭБ на 40%": как ВС РФ могут применять новейшие комплексы "Былина" в Украине

Система объединяет в одну сеть десятки средств РЭБ и автономно управляет ими без участия человека, уверяют россияне.

Армия России может запустить в зоне боевых действий на территории Украины автоматизированные системы управления бригадами радиоэлектронной борьбы РБ-109А "Былина". Об этом пишет российское медиа "Военное обозрение" ссылаясь на разведку Франции.

Спецслужбы якобы сообщают, что министерство обороны РФ завершило испытания системы "Былина" и готовится массово использовать их на войне в Украине. Эти комплексы объединяют в одну сеть десятки средств РЭБ, таких как "Леер-2" и "Леер-3", Р-330 "Житель", "Тирада-2", "Лорандит", "Диабазол", "Палантин" и координируют их работу. В состав входят пять высокопроходимых грузовиков, а также оборудование жизнеобеспечения.

"Былина" анализирует ситуацию в режиме реального времени, обнаруживать цели, выбирать наиболее оптимальный способ их подавления, а затем отдавать команду станциям РЭБ из общей сети. Примечательно, что они действуют автономно, без какого-либо участия человека.

Аппаратно-штабная машина из комплекса "Былина" Фото: DFRLab

Машинные алгоритмы должны быстро обнаруживать и анализировать сигналы, сравнивать их с образцами из базы данных, что упрощает подавление систем противника. Еще одним преимуществом французская разведка называет малое время задержки — это делает "Былину" эффективным инструментом для передачи разведданных между подразделениями ВС РФ на фронте. Институт изучения войны (ISW) из США пишет, что не смог подтвердить информацию о развертывании "Былин" на территории Украины, которое сейчас обсуждают военные блогеры ("военкоры").

В сентябре 2017 года российское агентство ТАСС писало, что Минобороны РФ впервые применило системы "Былина" во время учений "Запад-2017". Тогда чиновники заявили, что благодаря этой технологии эффективность применения РЭБ возрастает в разы.

В октябре 2023 года "Известия" сообщали со слов источников в Вооруженных силах России, что сейчас комплексы "Былина" до сих пор проходят опытную эксплуатацию и должны поступить на вооружение официально лишь в 2025 году. Они якобы могут обнаруживать радиостанции, РЛС и системы связи, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, корабли, катера и даже спутники противника.

Как заявил военный эксперт Виктор Мураховский, с ее помощью российские средства РЭБ заработают лучше на 30-40%. В основном она позволит лучше координировать работу подразделений, чтобы россияне не мешали летать своим же беспилотникам.

"С "Былиной" любая группировка РЭБ будет действовать сетецентрично, — объяснил он. — Она позволит более точно и эффективно применять комплексы, которые работают по различным диапазонам, радиосредствам и РЛС противника, в том или ином районе", — объяснил он.

Лаборатория цифровых криминалистических исследований аналитического центра (DFRLab) Atlantic Council передавала, что в 2018 году комплекс "Былина" мониторинговая группа ОБСЕ заметили на оккупированной территории Донбасса. На тот момент она была самой новой системой РЭБ России.

Ранее писали, как и почему ВСУ глушат свои же дроны. По словам эксперта, военные часто применяют "окопные" системы РЭБ, не согласовывая время и место с операторами беспилотников.

Военнослужащий Александр Карпюк утверждает, что из-за этого Украина потеряла БПЛА на миллионы долларов. Он призвал создать программу для координации работы дронов, ПВО и РЭБ.