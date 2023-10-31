"Нужно $120 тысяч в месяц": военный объяснил, почему дроны ВСУ давно не летают на Москву

В Украине увеличилось производство дешевых FPV-дронов, однако собирать дальнобойные беспилотники гораздо сложнее — не каждый может это сделать.

В Кабинете министров заявляют о значительном увеличении производства беспилотников для армии, однако дроны уже давно не атаковали Москву, столицу России. Почему так произошло, украинский военный аэроразведчик Юрий Касьянов объяснил в своем Telegram-канале.

Для начала он привел слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявившего 12 октября о том, что Украина выкупает 60% всего мирового производства Mavic. А на закупку беспилотников-разведчиков, малых ударных дронов и других видов БПЛА только в 2023 году направили дополнительные 40 млрд грн. Юрий Касьянов также обратил внимание на заявление главы Минстратегпрома Александра Камышина. 25 октября он сказал, что Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц до конца 2023 года.

Кроме того военный аэроразведчик указал на слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который в июле заявил, что производство дронов выросло в сто раз, если сравнивать с прошлым годом. По наблюдениям военного, даже если в Украине и правда производят десятки тысяч БПЛА в месяц, то они не могут наносить удары по Москве.

Как предположил Юрий Касьянов, чиновники говорят о производстве FPV-дронов камикадзе, которые в последнее время пользуются большой популярностью в Украине. Такие коптеры собираются из доступных комплектующих, подобно конструктору, не требуют специально оборудованных помещений и высококвалифицированных специалистов. Их стоимость в среднем составляет $500 за единицу.

"Немного пайки, клея, пластиковые стяжки, и два часа работы. Никакого оборудования. На типичной украинской кухне, или в гараже, любитель средней квалификации может собрать 5-6 штук в день. Команда из трех человек — до 20 штук в день", — уточнил военный аэроразведчик.

Совершенно иначе обстоит ситуация с разведывательными и ударными беспилотниками, которые могут летать на большие расстояния и даже проникать в Россию. Для их создания требуются сложные производственные процессы, дорогостоящее оборудование и многочисленный персонал. По словам Юрия Касьянова, для таких разработок нужны:

от 3 до 4 человек, которые будут заниматься пайкой деталей;

3-4 высококвалифицированных специалиста и дорогостоящие станки для работ, связанных с лазерной резкой и механической фрезеровкой;

оборудование для цеха выклейки корпусов и вакуумной формовки и от 10 до 15 человек рабочего персонала;

цех, оборудование и персонал для сборки беспилотников;

испытатели, кладовщики, логисты, бухгалтеры;

конструкторы, разработчики, инженеры, программисты;

специалисты в области электроники.

В результате для промышленного производства таких беспилотных летательных аппаратов необходимо минимум 60 человек, помещение 1500 кв. м, начальные капитальные вложения около $1,5 млн и минимум $120 тыс на ежемесячные расходы.

"Поэтому десятки тысяч FPV-коптеров, собранных "на коленках" любителями средней руки, — это хорошо. Это надо фронту. Но до Москвы они не долетят. Потому что заводов нет", — резюмировал Юрий Касьянов.

Напомним, основатель украинской компании DroneUA Валерий Яковенко объяснил скандал со Шмыгалем и производителем DJI. Слова о поставке 60% всех беспилотников Mavic могут быть правдой, ведь Украине помогают много союзников по всему миру

А в конце октября в DJI отреагировали на признание главы правительства Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна закупает их дроны. Китайские производители запретили использовать их продукцию в боевых действиях. Они отметили, что отслеживают, для каких целей покупают их беспилотники.