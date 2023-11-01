Заряжает прямо в воздухе: уникальная станция позволяет дронам работать непрерывно (видео)

Новаторское решение использует магнитный резонанс для зарядки любых БПЛА по аналогии со смартфонами. Это позволяет дронам дольше работать в полевых условиях и спасать жизни.

Канадская компания Quaze Technologies в партнерстве с Rheinmetall Canada разработала новый инновационный модуль Drone Swarm Tactical Overwatch (DSTOW) для безопасной и непрерывной работы дронов в небе. Об этом сообщает Commercial UAV Expo.

Зарядные станции можно установить в любом месте на земле, на транспорте или в командных центрах, чтобы повысить эффективность автономной работы беспилотников и постоянный контроль над ситуацией. Модули используют технологию Quaze Surface Power Technology, которая позволяет использовать большие поверхности в качестве динамических узлов беспроводной и бесшовной передачи энергии, способных заряжать любые устройства.

DSTOW оснащена специальной поверхностью, работающей на основе технологии магнитного резонанса — беспилотнику достаточно приземлиться на ней в любой точке, чтобы пополнить заряд энергии. Так заряжать дроны гораздо удобнее, ведь не нужно протягивать и подключать кабели, хотя проблема износа батарей остается. Как отмечает сайт Defence Update, процесс зарядки начинается еще в воздухе на высоте примерно 4 дюймов (10 сантиметров) над станцией.

Модуль позволяет отказаться от громоздких кабелей питания, обеспечивая бесперебойное питание независимо от оборудования и климата

В то время как "привязные" беспилотники и решения со специальными зарядными кейсами предназначены для конкретных моделей и могут одновременно заряжать только один дрон, DSTOW не зависит от типов и позволяет заряжать несколько разных аппаратов одновременно. Например, при мощности поверхности 500 Вт DSTOW может питать один крупный беспилотник или 500 микродронов мощностью 1 Вт.

DSTOW помогает постоянно передавать информацию с помощью БПЛА, что очень важно для обеспечения ситуационной осведомленности, и может спасти много количество жизней. Кроме того, технология DSTOW позволяет отказаться от использования тяжелого оборудования и одновременно предотвратить неправильную зарядку. А поскольку беспроводной зарядке не нужны движущиеся части, риск механических поломок сведен к минимуму. Технология не боится попадания воды, песка, пыли, снега или льда, что очень полезно для применения в полевых условиях.

Система также оснащена пользовательским интерфейсом для управления несколькими беспилотниками с одного устройства. Для этого к DSTOW можно подключить как специализированные планшеты, так и интегрированные военные системы Rheinmetall. Комплекс также предлагает функцию автоматической посадки и взлета для непрерывных операций — пока один БПЛА работает в небе, другие перезаряжаются на станции.

"Я убежден, что для нашей технологии существует множество применений в сфере обороны. Однако в настоящее время разрабатывается еще много потенциальных приложений, о которых мы скоро расскажем", — заявил генеральный директор Quaze Technologies Ксавье Бидаут.

Напомним, в начале мая стало известно, что появилась беспроводная зарядка для дронов, на которую беспилотнику можно даже не садится для подзарядки. Теперь БПЛА можно заряжать прямо как смартфон оснащенный модулем беспроводной зарядки.

Кроме того в мае мы писали о том, что устройство "Вежа-1" обеспечит БПЛА "бесконечной" зарядкой. Станция может подпитывать дрон на высоте 35 метров и служить ретранслятором сигналов.