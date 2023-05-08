"Вежа-1" обеспечит БПЛА "бесконечной" зарядкой: как работает устройство (видео)

Станция может подпитывать дрон на высоте 35 метров и служить ретранслятором сигналов.

Related video

Инженеры из "Техпідтримки Армії України" совместно с Cyber Avia создали систему зарядки дронов прямо в небе с помощью специального кабеля, сообщается на официальной странице сообщества в Facebook.

Система получила название "Вежа-1" и для ее работы ненужно модернизировать самый популярный дрон на фронте – Mavic. Кстати, именно с этим беспилотником систему зарядки успешно испытали разработчики.

Как утверждают инженеры, их систему можно использовать не только для зарядки или постоянной поддержки БПЛА в воздухе, но еще и в качестве ретранслятора для FPV (производить обзор местности от первого лица, получать вид с дрона), а так же в качестве носителя приемника РЭР, точки длительного наблюдения и прочее. Система может быть адаптирована под другой дрон аналогичного размера с питанием 3S и 4S.

Главная особенность в том, что для совместной работы с "Вежа-1" оператору не нужно менять устройство управления – все функции доступны с обычного комплектного пульта. Кроме того, система после развертывания не требует присутствия оператора у лебедки как при подъеме, так и при посадке дрона. В состав системы входит бортовой аккумулятор аварийной посадки БПЛА в случае потери питания с земли.

Питание дрона и системы осуществляется от сети 220 В или 12/24 В через инвертор (подходит любой инвертор, чистый синус не требуется). Имеется защита оператора от поражения электрическим током. Дальность кабеля от лебедки до источника наземного питания до 250 м, а потребляемая мощность около 500Вт.

Стоимость системы составляет приблизительно $300, а собирается из простейших доступных компонентов. Инженеры планируют наладить малосерийное производство "Вежи-1" и в дальнейшем она поможет нашим героям на фронте в борьбе с российскими оккупантами.

Испытание ситсемы "Вежа-1".

Ранее Фокус писал, что россияне решили отказаться от батарей и привязывать беспилотники к станциям управления с помощью кабелей или тросов.