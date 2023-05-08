"Вежа-1" забезпечить БПЛА "нескінченною" зарядкою: як працює пристрій (відео)

Станція може підживлювати дрон на висоті 35 метрів та служити ретранслятором сигналів.

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Інженери з "Техпідтримки Армії України" спільно з Cyber Avia створили систему зарядки дронів прямо в небі за допомогою спеціального кабелю, повідомляється на офіційній сторінці спільноти у Facebook.

Система отримала назву "Вежа-1" і для її роботи не потрібно модернізувати найпопулярніший дрон на фронті – Mavic. До речі, саме із цим безпілотником систему зарядки успішно випробували розробники.

Як стверджують інженери, їх систему можна використовувати не тільки для зарядки або постійної підтримки БПЛА в повітрі, але ще і як ретранслятор для FPV (огляд місцевості від першої особи, отримувати вид з дрона), а також як носій приймача РЕР, точки тривалого спостереження та інше. Система може бути адаптована під інший дрон аналогічного розміру з живленням 3S та 4S.

Головна особливість у тому, що для спільної роботи з "Вежа-1" оператору не потрібно змінювати пристрій керування – всі функції доступні зі звичайного комплектного пульта. Крім того, система після розгортання не вимагає присутності оператора у лебідки як під час підйому, так і при посадці дрону. До складу системи входить бортовий акумулятор аварійної посадки БПЛА у разі втрати живлення із землі.

Живлення дрону та системи здійснюється від мережі 220 В або 12/24 В через інвертор (підходить будь-який інвертор, чистий синус не потрібний). Є захист оператора від ураження електричним струмом. Дальність кабелю від лебідки до джерела наземного живлення до 250 м, а споживана потужність близько 500 Вт.

Вартість системи складає приблизно $300, а збирається із найпростіших доступних компонентів. Інженери планують налагодити малосерійне виробництво "Вежі-1" і надалі вона допоможе нашим героям на фронті у боротьбі з російськими окупантами.

Випробування сітсеми "Вежа-1".

Раніше Фокус писав, що росіяни вирішили відмовитися від батарей та прив'язувати безпілотники до станцій управління за допомогою кабелів або тросів.