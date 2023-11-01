Спастись от блэкаутов: что не так с "устойчивым" интернетом Минцифры и есть ли альтернативы

Массовый и принудительный переход на технологию PON может привести к ухудшению качества интернет-соединения во время войны, ведь она подходит не всем, считают в ИнАУ.

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) критикует министерство цифровой трансформации за рекламу технологии PON для "бесперебойной" работы интернета в случае массовых отключений электроэнергии и предупреждает о негативных последствиях. Портал DEV.ua разбирался, в чем причина спора и как нововведения могут отразиться на украинцах.

Что такое PON и зачем ее "продвигают" в Украине

Прошлой осенью и зимой Россия сильно повредила энергоинфраструктуру Украины своими ракетами и беспилотниками. Чтобы обеспечить клиентов интернет-соединением в условиях массовых отключений света, украинские провайдеры внедряли разные решения, и самыми эффективными оказались технологии PON и Ethernet.

Ethernet — это семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей, используя кабели. Для работы таких сетей у самих пользователей устанавливают дополнительные коммутаторы (роутеры), которые для бесперебойной работы нужно обеспечить питанием, например, аккумуляторами.

Пассивная оптическая сеть (Passive optical network или сокращенно PON) — это другая технология связи, когда одно оптоволокно обслуживает несколько точек при помощи "разветвителей". Если простыми словами, то кабель тянется напрямую от офиса провайдера к потребителям, и на его пути нет устройств, постоянно нуждающихся в электроэнергии, что повышает надежность сети, особенно при отключениях электроэнергии.

16 октября в Telegram-каналах Михаила Федорова и Минцифры появились сообщения с призывами переходить к провайдерам, которые используют технологию PON, на фоне возможных отключений света ближайшей зимой. Министр отметил: на тот момент такой услугой пользовались 2,7 млн украинцев. А 26 октября Минцифры сообщило, что вместе с компанией "ЛУН.Місто" создает карту провайдеров, способных в случае перебоев с электроснабжением обеспечить интернетом на срок до 72 часов, используя PON.

Инструкция от Минцифры о переходе на технологию PON Фото: Telegram

Директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик заявил в интервью сайту "Liga" (опубликовано 13 октября), что во время веерных отключений света фиксированные сети связи должны работать у половины абонентов Украины, но преимущество получат пользователи технологии PON, именно ее обязаны внедрять основные участники рынка. По информации чиновника на тот момент, в среднем по Украине только 37% абонентов фиксированных сетей были подключены к интернету через PON, хотя за прошлый год прирост составил 28%.

ИнАУ против монополизации PON

Такая подача не понравилась Интернет Ассоциации Украины, которая объединяет 220 членов из разных регионов: операторов электронных коммуникаций, провайдеров интернет-связи, телевидения, медиаконтента, поставщиков оборудования, рекламщиков, СМИ, ВУЗ. 20 октября организация отправила Минцифры письмо и предупредила о негативных последствиях политики, акцентированной на PON.

"Каждая из этих технологий имеет свои преимущества и недостатки в условиях обесточивания, поэтому информация о несомненном преимуществе PON над Ethernet не соответствует действительности, а призывы к массовому переходу на PON могут иметь негативные последствия для государства и потребителей", — отметили представители ИнАУ.

Авторы письма признали, что PON позволяет эффективнее использовать энергетические резервы провайдера, но ему все равно потребуется источник питания. Такая технология также может пригодиться украинцам с собственными генераторами или зарядными станциями, поскольку им придется дополнительно питать PON-модем.

При этом пользователи PON не смогут напрямую воткнуть кабель в ноутбук через разъем Ethernet. Нужно также учитывать, что большинство абонентов пользуются именно Ethernet-сетями, и украинские операторы вложили много денег в их модернизацию для повышения устойчивости в случае блэкаутов. Благодаря этому большая часть сетей уже имеют средства резервного питания и обеспечат людей интернетом даже без света.

"В условиях отсутствия у операторов человеческих и материальных ресурсов для повторного переоборудования (а фактически перестройки) своих сетей массовый запрос на переход на PON-технологии приведет лишь к ухудшению качества услуг, разочарованию абонентов, монополизации рынка, и, как следствие, падению стабильности и устойчивости интернет-доступа во время войны", — подчеркнула ИнАУ.

Ассоциация предложила составить технические требования к устойчивости украинских сетей, учитывая указ президента от 26 ноября 2022 года наравне с реальными возможностями операторов и государства. По мнению экспертов, требование о непрерывном питании в течение трех суток (72 часов), указанное в документе, следует применять только к критически важным объектам и только при условии госфинансирования.

Минцифры публично не ответило на первое письмо, поэтому 30 октября ИнАУ обнародовало второе. В нем представители Ассоциации, заявили, что призывы ведомства к переходу на PON могут привести к нарушению прав потребителей, рыночной конкуренции и права поставщиков, использующих другие технологии.

Минцифры таки ответило

В комментарии изданию dev.ua Юрий Мацик напомнил, что прошлой зимой даже в Киеве жители некоторых районов оставались без интернета до 72 часов, поэтому нужно предотвратить такие ситуации, чтобы люди всегда оставались на связи для учебы и работы. Для этого Госспецсвязи разработало проект Распоряжения с требованиями к устойчивости сетей и в августе обсудила их с общественностью.

Большинство участников рынка не поддержали предложение о том, что нужно обеспечить до 50% абонентов интернетом на срок не менее трех суток. Вместо этого предложили разделить требования по типам технологий, требующих разных затрат для поддержки автономности:

FTTx, DOCSIS: 8 часов — 50% абонентов, 24 часа — 10% абонентов, 72 часа — 0%.

xPON: 8 часов — 100%, 24 часа — 95%, 72 часа — 90%.

xDSL: 8 часов — 66%, 72 часа — 44%.

Чтобы понять уровень готовности провайдеров к возможным проблемам с электроснабжением, провели в Украине три опроса. Первым делом Асоциация правовладельцев и поставщиков контента спросила у малого и среднего бизнеса, сколько клиентов и как долго провайдеры смогут обеспечить интернетом при перебоях с электроснабжением.

Результаты опроса таковы:

8 часов — 44%;

24 часа — 26%;

72 часа — 14%.

Потом Минцифры провела аналогичный опрос среди крупных национальных операторов:

4 часа — 55%;

8 часов — 34,4%;

24 часа — 24,9%;

72 часа — 25,7%.

ИнАУ сейчас проводит третий опрос среди украинских интернет-провайдеров. По предварительным результатам, полученным 31 октября, обеспечить работу сетей на 72 часа с помощью xPON смогут 57,7% пользователей, а с другими технологиями — только 5,1%. Участники опросов подтвердили, что поддержка непрерывной работы FTTx-сетей на 72 часа требует десятки или сотни больше затрат на одного абонента по сравнению с PON. Однако Минцифры обещает сообщать украинцам о всех доступных технологиях.

Еще в прошлом году Фокус писал, как сделать дома автономный интернет на случай отключения света. Многие украинские провайдеры используют технологию передачи данных с помощью оптоволокна, но не все так просто.