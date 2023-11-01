Поражает БПЛА, катера и автомобили: Германия завершила испытание лазерной пушки LWD

Оружие успешно прошло испытания против беспилотников и наземных целей, подтверждая свою эффективность в морских условиях.

Компания MBDA Deutschland представила новые подробности о лазерной пушке LWD, которую разрабатывают в Германии. Об этом сообщает EDR Magazine.

Федеральное ведомство Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке недавно завершило ходовые испытания демонстратора лазерного оружия. Компания MBDA разработала высокопроизводительную систему слежения с уникальными характеристиками, отвечающую требованиям военно-морского демонстратора.

Для подтверждения точности и надежности разработок компании было проведено обширное тестирование процедур слежения. Помимо различных типов беспилотников, от DJI Phantom и выше, LWD также испытывалась против асимметричных угроз, таких как Jetski, надувная лодка RHIB, а также наземных целей, таких как Quad bike, военный автомобиль Wolf и минометы. По словам представителей компании, боевая эффективность была доказана в ходе выполнения все более сложных сценариев и в реальных условиях эксплуатации. LWD доказала свою способность успешно поражать цели в морской обстановке.

Так выглядит новое лазерное оружие, над разработкой которого в Германии трудились несколько лет

Что известно о новом боевом немецком лазерном оружии LWD

LWD — это разработка, основанная на технологии спектральной связи. Выходная мощность ее луча демонстратора может достигать 20 кВт и состоит из 12 волоконных лазерных модулей мощностью 2 кВт каждый. С помощью технологии диэлектрической решетки малые лазерные лучи объединяются в один луч большой мощности. Такой подход к соединению лазерных лучей обладает рядом преимуществ перед другими методами.

Разработкой лазерного оружия занимаются две компании: MBDA Deutschland и Rheinmetall. Первая отвечает за обнаружение целей и подключение лазерного оружия к системе управления, а вторая ответственна за наведение лазерного луча и его интеграцию на палубу фрегата. Кроме того, обязанности Rheinmetall включают разработку высокоэнергетического лазерного источника. Общая мощность лазерного оружия может быть увеличена до 100 кВт без значительных изменений.

Интеграцию демонстрационного образца лазерного оружия на борт фрегата ВМС Германии анонсировали в конце 2020 года.

В конце сентября 2022 года фрегат Sachsen ВМС Германии испытал лазерное оружие. В ходе испытаний была доказана боевая эффективность демонстратора лазерного оружия (LWD) во все более сложных сценариях в реальных условиях эксплуатации против различных типов целей. При этом учитывались все аспекты: обнаружение и сопровождение (в том числе и высокоманевренных целей), взаимодействие датчиков, систем управления и поражения оружия, возможных правил ведения боя и, конечно, успешное поражение целей высокоэнергетическим лазерным лучом.

LWD провела более сотни испытательных стрельб на борту корабля Sachsen и доказала, что лазер способен успешно поражать цели в морской обстановке. По окончании испытаний возможности LWD были успешно продемонстрированы на двух VIP-днях перед высокопоставленными представителями Федерального ведомства по оборудованию

Компании-разработчики подчеркивают то, что лазерное оружие, дополняющее артиллерийские системы и управляемые ракеты, особенно подходит для противодействия угрозе со стороны беспилотников, стай беспилотников, скоростных катеров и, возможно, ракет на близких и очень близких дистанциях. Кроме того, в будущем она может быть модернизирована для уничтожения сверхзвуковых ракет, реактивных снарядов, а также минометных и артиллерийских снарядов.

Напомним, в конце октября мы писали о том, как работает лазерная пушка Израиля "Железный луч". Новая система ПВО Израиля почти ничего не стоит, уверяет компания-разработчик. Среди ее преимуществ — минимальные сопутствующие повреждения и достаточная точность.

А в начале сентября военные испытали лазерную пушку Titanis. Комплексом уже заинтересовались представители стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Америки.